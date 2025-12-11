В Киеве ремонтируют Харьковское шоссе с учетом безбарьерности и современных стандартов (ФОТО)

В Киеве идет капитальный ремонт Харьковского шоссе в Дарницком районе. Дорожники обновляют около 5,5 км магистрали, восстанавливают подземные пешеходные переходы, устанавливают лифты и новые светофоры. Движение транспорта уже открыто на части обновленного участка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

На Харьковском шоссе идет капитальный ремонт

В Киеве идет капитальный ремонт Харьковского шоссе, который начался в ноябре. В настоящее время активные работы ведутся на участке более 3 км от улицы Юрия Литвинского до Харьковской площади.

Благоприятные погодные условия позволили дорожникам быстро проделать значительный объем работ. В частности, проложена система дождевой канализации, устроена новая основа дорожного покрытия и асфальт в нижних слоях. Параллельно обустраивают тротуары и велодорожки, а также приступили к ремонту трех подземных пешеходных переходов.

Планируемый участок капитального ремонта Харьковского шоссе составляет почти 5,5 км. Завершить комплекс работ и восстановить полноценное движение транспорта планируется в следующем году.

Магистраль ремонтируют с учетом принципов безбарьерности: в подземном пешеходном переходе рядом с Институтом химии высокомолекулярных соединений НАН Украины обустраивают лифты. Для улучшения организации дорожного движения предусмотрена установка новых светофоров, а в доступных местах планируется дополнительная полоса для левых поворотов.

Напомним, в конце февраля 2025 года киевские власти, проведя консультации с военными, частично отменили ограничения на движение по Южному мосту, разрешив транспортный поток в направлении с левого берега на правый.