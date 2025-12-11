Запланована подія 2

У Києві ремонтують Харківське шосе з урахуванням безбар’єрності та сучасних стандартів (ФОТО)

ремонт
Ремонт магістралі у Києві / КМДА

У Києві триває капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі. Дорожники оновлюють майже 5,5 км магістралі, відновлюють підземні пішохідні переходи, встановлюють ліфти та нові світлофори. Рух транспорту вже відкрито на частині оновленої ділянки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

На Харківському шосе триває капітальний ремонт

У Києві триває капітальний ремонт Харківського шосе, який розпочався у листопаді. Наразі активні роботи ведуться на ділянці понад 3 км — від вулиці Юрія Литвинського до Харківської площі.

Сприятливі погодні умови дозволили дорожникам швидко виконати значний обсяг робіт. Зокрема, прокладено систему дощової каналізації, влаштовано нову основу дорожнього покриття та асфальт у нижніх шарах. Паралельно облаштовують тротуари й велодоріжки, а також розпочали ремонт трьох підземних пішохідних переходів.

Запланована ділянка капітального ремонту Харківського шосе становить майже 5,5 км. Завершити комплекс робіт та відновити повноцінний рух транспорту планують у наступному році.

Магістраль ремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності: у підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України облаштовують ліфти. Для покращення організації дорожнього руху передбачено встановлення нових світлофорів, а в доступних місцях планують додаткові смуги для лівих поворотів.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року київська влада, провівши консультації з військовими, частково скасувала обмеження на рух Південним мостом, дозволивши транспортний потік у напрямку з лівого берега на правий.

Автор:
Ольга Опенько