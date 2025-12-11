У Києві ремонтують Харківське шосе з урахуванням безбар’єрності та сучасних стандартів (ФОТО)

У Києві триває капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі. Дорожники оновлюють майже 5,5 км магістралі, відновлюють підземні пішохідні переходи, встановлюють ліфти та нові світлофори. Рух транспорту вже відкрито на частині оновленої ділянки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

На Харківському шосе триває капітальний ремонт

У Києві триває капітальний ремонт Харківського шосе, який розпочався у листопаді. Наразі активні роботи ведуться на ділянці понад 3 км — від вулиці Юрія Литвинського до Харківської площі.

Сприятливі погодні умови дозволили дорожникам швидко виконати значний обсяг робіт. Зокрема, прокладено систему дощової каналізації, влаштовано нову основу дорожнього покриття та асфальт у нижніх шарах. Паралельно облаштовують тротуари й велодоріжки, а також розпочали ремонт трьох підземних пішохідних переходів.

Запланована ділянка капітального ремонту Харківського шосе становить майже 5,5 км. Завершити комплекс робіт та відновити повноцінний рух транспорту планують у наступному році.

Магістраль ремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності: у підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України облаштовують ліфти. Для покращення організації дорожнього руху передбачено встановлення нових світлофорів, а в доступних місцях планують додаткові смуги для лівих поворотів.

