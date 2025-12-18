- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Київавтодор" повідомляє про обмеження руху на Великій кільцевій дорозі Києва
У Києві частково обмежуватиметься рух транспорту на Великій кільцевій дорозі в Оболонському районі через ремонт.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
У столиці з 19 до 31 грудня частково обмежать рух транспорту на Великій кільцевій дорозі в Оболонському районі. Обмеження пов’язані з ремонтом розподільчого огородження на ділянці дороги в обох напрямках.
У міському комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.
Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі. Дорожники оновлюють майже 5,5 км магістралі, відновлюють підземні пішохідні переходи, встановлюють ліфти та нові світлофори. Рух транспорту вже відкрито на частині оновленої ділянки.