"Киевгорстрой" планирует до конца года ввести в эксплуатацию шесть жилых комплексов

Холдинговая компания "Киевгорстрой" возобновила строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов и рассчитывает ввести в эксплуатацию шесть из них до конца 2026 года. Позитивные сдвиги на площадках зафиксировали во время совместного выездного совещания руководства компании и депутатов Киевского городского совета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина".

При осмотре объектов особое внимание было уделено прокладке инженерных сетей, а также выполнению общестроительных и отделочных работ.

График возобновления работ на объектах

Компания начала возвращение на строительные площадки в марте этого года, сосредоточившись на объектах с высокой степенью готовности. В настоящее время активные процессы продолжаются на 11 жилых комплексах.

Дальнейшие планы застройщика по возобновлению строительства:

Лето 2026: компания рассчитывает вернуться к работам в ЖК "Абрикосовый";

Осень 2026 года: планируется возобновление строительства в ЖК "Академ Парк";

Текущий период: продолжается подготовка к возобновлению процессов в ЖК "Отрада", "Милос" и "Лейк Хаус".

До конца 2026 года "Киевгорстрой" планирует полностью ввести в эксплуатацию шесть объектов: ЖК "Гвардейский", "Фридом", "Радужный", "Подол Град", "Твин Хаус" и первое здание ЖК "Обериг-2". Это позволит передать ключи от квартир 3775 семьям. По словам Засуцкого, еще 3800 семей смогут заселиться в собственные дома уже в 2027 году. Застройщик поддерживает прямую связь с инвесторами каждого комплекса для информирования о реальном положении дел.

Холдинг создан в 1994 году на базе имущества государственной строительной корпорации. Основным акционером компании выступает Киевский городской совет. Возобновление работ стало возможным благодаря финансовой поддержке города. В октябре 2024 года Киевсовет проголосовал за докапитализацию на 2,56 млрд грн, акционеры утвердили это решение в июне 2025 года, а непосредственно средства из-за выкупа дополнительных акций территориальная община Киева направила в декабре 2025 года.

Напомним, в конце 2025 года стало известно, что "Киевгорстрой" готовится к возобновлению строительства и реструктуризирует долги перед подрядчиками. Тогдашний председатель наблюдательного совета Владислав Андронов и и.о. председателя правления Светлана Самсонова провели встречи с представителями подрядных организаций по урегулированию финансовых вопросов, что заложило почву для размораживания площадок.

В начале весны 2026 года в "Киевгорстрое" подготовили кадровые изменения. А уже в конце весны стало известно, что компания обновила наблюдательный совет. Был официально утвержден новый состав Наблюдательного совета по итогам состоявшегося 21 апреля общего собрания акционеров, что позволило стабилизировать корпоративное управление и перейти к массовому вводу домов в эксплуатацию.