"Київміськбуд" планує до кінця року ввести в експлуатацію шість житлових комплексів

Холдингова компанія "Київміськбуд" поновила будівельні роботи на 11 з 24 житлових комплексів та розраховує ввести в експлуатацію шість із них до кінця 2026 року. Позитивні зрушення на майданчиках зафіксували під час спільної виїзної наради керівництва компанії та депутатів Київської міської ради.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час огляду об'єктів особливу увагу приділили прокладанню інженерних мереж, а також виконанню загальнобудівельних та оздоблювальних робіт.

Графік відновлення робіт на об'єктах

Компанія розпочала повернення на будівельні майданчики у березні поточного року, зосередившись на об’єктах із високим ступенем готовності. Наразі активні процеси тривають на 11 житлових комплексах.

Подальші плани забудовника щодо відновлення будівництва:

Літо 2026 року: компанія розраховує повернутися до робіт у ЖК "Абрикосовий";

Осінь 2026 року: планується поновлення будівництва у ЖК "Академ Парк";

Поточний період: триває підготовка до відновлення процесів у ЖК "Отрада", "Мілос" та "Лейк Хаус".

До кінця 2026 року "Київміськбуд" планує повністю ввести в експлуатацію шість об'єктів: ЖК "Гвардійський", "Фрідом", "Райдужний", "Поділ Град", "Твин Хаус" та перший будинок ЖК "Оберіг-2". Це дозволить передати ключі від квартир 3 775 родинам. За словами Засуцького, ще 3 800 сімей зможуть заселитися у власні домівки вже у 2027 році. Забудовник підтримує прямий зв'язок з інвесторами кожного комплексу для інформування про реальний стан справ.

Холдинг було створено у 1994 році на базі майна державної будівельної корпорації. Основним акціонером компанії виступає Київська міська рада. Відновлення робіт стало можливим завдяки фінансовій підтримці міста. У жовтні 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію на 2,56 млрд грн, акціонери затвердили це рішення у червні 2025 року, а безпосередньо кошти через викуп додаткових акцій територіальна громада Києва спрямувала у грудні 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стало відомо, що “Київміськбуд” готується до відновлення будівництва та реструктуризує борги перед підрядниками. Тодішній голова Наглядової ради Владислав Андронов та в.о. голови правління Світлана Самсонова провели зустрічі з представниками підрядних організацій для врегулювання фінансових питань, що заклало підґрунтя для розморожування майданчиків.

На початку весни 2026 року у “Київміськбуді” підготували кадрові зміни. А Уже наприкінці весни стало відомо, що компанія оновила наглядову раду. Було офіційно затверджено новий склад Наглядової ради за підсумками загальних зборів акціонерів, що відбулися 21 квітня, що дозволило стабілізувати корпоративне управління та перейти до масового введення будинків в експлуатацію.