"Киевгорстрой" планируют докапитализировать на 3 млрд грн: в Киевсовете зарегистрировали проект

На сайте городских властей обнародован проект решения Киевского городского совета "О стабилизации финансового состояния ЧАО "ХК "Киевгорстрой" путем увеличения уставного капитала". Документ предусматривает докапитализацию компании в размере 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Проект решения подготовили и зарегистрировали по совместному представлению трех постоянных комиссий Киевсовета: по бюджету, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам собственности.

Председатель правления "Киевгорстроя" Валерий Засуцкий подчеркнул, что это решение является критически важным для предоставления компании необходимого ресурса для поддержки динамики на строительных площадках. По его словам, главной задачей холдинга остается достройка каждого объекта и выполнение всех обязательств перед инвесторами и обществом города.

После принятия решения Киевсоветом и внесения в бюджет Киева на 2027 год соответствующих средств для приобретения акций допэмиссии холдинга, "Киевгорстрой" получит финансовый инструмент для продолжения деятельности в течение 2027-2028 годов. Это позволит завершить строительные работы на объектах и ввести их в эксплуатацию вместе с внешними инженерными сетями.

Хронология финансирования холдинга

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой" является Киевский городской совет. Процесс финансовой стабилизации компании продолжается уже не первый год:

31 октября 2024 года Киевсовет проголосовал за первую докапитализацию на сумму 2,56 млрд грн из-за выпуска и выкупа дополнительных акций территориальной общиной Киева.

23 июня 2025 года акционеры компании поддержали это решение.

Декабрь 2025 года – холдинг фактически получил средства в размере 2,56 млрд грн.

Благодаря предварительному траншу "Киевгорстрой" уже возобновил работы на 11 объектах. В 2026 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию шесть жилых комплексов и аналогичные объемы запланированы на 2027 год. Новая докапитализация в объеме 3 млрд грн позволит не останавливать восстановленные работы в течение 2027-2028 годов.

ХК "Киевгорстрой" создан в 1994 году на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации. В ее состав входят 40 акционерных обществ, шесть дочерних предприятий и 51 ассоциированный член. Отметим, что в конце 2025 года стало известно, что "Киевгорстрой" готовится к возобновлению строительства и реструктуризирует долги перед подрядчиками. Тогдашний председатель наблюдательного совета Владислав Андронов и и.о. председателя правления Светлана Самсонова провели встречи с представителями подрядных организаций по урегулированию финансовых вопросов, что заложило почву для размораживания площадок.

В начале весны 2026 года в "Киевгорстрое" подготовили кадровые изменения. А уже в конце весны стало известно, что компания обновила наблюдательный совет. Был официально утвержден новый состав Наблюдательного совета по итогам состоявшегося 21 апреля общего собрания акционеров, что позволило стабилизировать корпоративное управление и перейти к массовому вводу домов в эксплуатацию.

В начале июня стало известно, что "Киевгорстрой" планирует до конца года ввести в эксплуатацию шесть жилых комплексов. Холдинговая компания возобновила строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов и рассчитывает ввести в эксплуатацию шесть из них до конца 2026 года. Позитивные сдвиги на площадках зафиксировали во время совместного выездного совещания руководства компании и депутатов Киевского городского совета.