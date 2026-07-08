"Київміськбуд" планують докапіталізувати на 3 млрд грн: у Київраді зареєстрували проєкт

На сайті міської влади оприлюднили проєкт рішення Київської міської ради "Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ "ХК "Київміськбуд" шляхом збільшення статутного капіталу". Документ передбачає докапіталізацію компанії у розмірі 3 мільярди гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу холдингу.

Проєкт рішення підготували та зареєстрували за спільним поданням трьох постійних комісій Київради: з питань бюджету, з питань житлово-комунального господарства та з питань власності.

Голова правління "Київміськбуду" Валерій Засуцький наголосив, що це рішення є критично важливим для надання компанії необхідного ресурсу для підтримки динаміки на будівельних майданчиках. За його словами, головним завданням холдингу залишається добудова кожного об’єкта та виконання всіх зобов’язань перед інвесторами та громадою міста.

Після ухвалення рішення Київрадою та внесення до бюджету Києва на 2027 рік відповідних коштів для придбання акцій додаткової емісії холдингу, "Київміськбуд" отримає фінансовий інструмент для продовження діяльності протягом 2027–2028 років. Це дозволить завершити будівельні роботи на об’єктах та ввести їх в експлуатацію разом із зовнішніми інженерними мережами.

Хронологія фінансування холдингу

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська рада. Процес фінансової стабілізації компанії триває вже не перший рік:

31 жовтня 2024 року — Київрада проголосувала за першу докапіталізацію на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій територіальною громадою Києва.

23 червня 2025 року — акціонери компанії підтримали це рішення.

Грудень 2025 року — холдинг фактично отримав кошти у розмірі 2,56 млрд грн.

Завдяки попередньому траншу "Київміськбуд" уже відновив роботи на 11 об’єктах. У 2026 році холдинг планує ввести в експлуатацію шість житлових комплексів, й аналогічні обсяги заплановані на 2027 рік. Нова докапіталізація в обсязі 3 млрд грн дозволить не зупиняти відновлені роботи протягом 2027–2028 років.

ХК "Київміськбуд" створено у 1994 році на базі майна державної комунальної будівельної корпорації. До її складу входять 40 акціонерних товариств, шість дочірніх підприємств та 51 асоційований член.Зазначимо, що наприкінці 2025 року стало відомо, що “Київміськбуд” готується до відновлення будівництва та реструктуризує борги перед підрядниками. Тодішній голова Наглядової ради Владислав Андронов та в.о. голови правління Світлана Самсонова провели зустрічі з представниками підрядних організацій для врегулювання фінансових питань, що заклало підґрунтя для розморожування майданчиків.

На початку весни 2026 року у “Київміськбуді” підготували кадрові зміни. А Уже наприкінці весни стало відомо, що компанія оновила наглядову раду. Було офіційно затверджено новий склад Наглядової ради за підсумками загальних зборів акціонерів, що відбулися 21 квітня, що дозволило стабілізувати корпоративне управління та перейти до масового введення будинків в експлуатацію.

На початку червня стало відомо, що "Київміськбуд" планує до кінця року ввести в експлуатацію шість житлових комплексів. Холдингова компанія поновила будівельні роботи на 11 з 24 житлових комплексів та розраховує ввести в експлуатацію шість із них до кінця 2026 року. Позитивні зрушення на майданчиках зафіксували під час спільної виїзної наради керівництва компанії та депутатів Київської міської ради.