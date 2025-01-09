"Киевская перепичка" как показатель инфляции: сколько должна стоить хлебная выпечка в 2025 году

Согласно анализу инфляционных процессов последнего десятилетия через призму легендарного фастфуда, цена киевской перепички составляла бы 23 гривны, если бы ее стоимость корректировалась по индексу инфляции.

Об этом сообщил аналитик Михаил Демкив.

"Постоянно хочется проверить насколько показатель инфляции за много лет соотносится с бытовыми вещами. Мы привыкли смотреть на то, как цены выросли за месяц или год, но не за десять. На самом деле трудно найти товар, который оставался бы неизменным столь длительный период времени. Знаменитая киевская перепичка – чем не вариант такой неизменности", — отметил он.

Индекс перепички

Отмечается, что в 2010 году стоимость киевской перепички составляла 4 грн 50 коп., а сегодня ее цена достигла 50 грн.

Это означает, что цена продукта выросла на 1011%, что более чем в десять раз.

В то же время, индекс инфляции за этот период увеличился на 409%, что указывает на пятикратное повышение общего уровня цен.

Такая диспропорция свидетельствует о значительном ускорении роста стоимости товаров на фоне общей экономической инфляции.

Delo.ua сообщало, что Украина заняла 58-ю позицию в рейтинге мировых экономик по версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research, которая опубликовала свой ежегодный рейтинг World Economic League Table.

Согласно исследованию, на 2024 год, ВВП на душу населения Украины с учетом паритета покупательной способности (ПКС) оценивается в 19 603 доллара США. Это позволяет классифицировать страну как государство с доходом выше среднего.