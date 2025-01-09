"Київська перепічка" як показник інфляції: скільки б мала коштувати хлібна випічка у 2025 році

Згідно з аналізом інфляційних процесів останнього десятиліття через призму легендарного фастфуду, ціна київської перепічки становила б 23 гривні, якби її вартість коригувалася за індексом інфляції.

Про це повідомив аналітик Михайло Демків.

"Постійно кортить перевірити наскільки показник інфляції за багато років співвідноситься із побутовими речами. Ми звикли дивитися на те, як ціни виросли за місяць чи рік, але не за десять. Направду важко знайти товар, який би залишався незмінним такий тривалий період часу. Знаменита київська перепічка – чим не варіант такої незмінності", - зазначив він.

Індекс перепічки

Зазначається, що в 2010 році вартість київської перепічки становила 4 грн 50 коп., а сьогодні її ціна досягла 50 грн.

Це означає, що ціна продукту зросла на 1011%, що більше ніж у десять разів.

У той самий час індекс інфляції за цей період збільшився на 409%, що вказує на п’ятикратне підвищення загального рівня цін.

Така диспропорція свідчить про значне прискорення зростання вартості певних товарів на тлі загальної економічної інфляції.

Delo.ua повідомляло, що Україна зайняла 58-му позицію у рейтингу світових економік за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.

Згідно з дослідженням, станом на 2024 рік, ВВП на душу населення України з урахуванням паритету купівельної здатності (ПКС) оцінюється у 19 603 долари США. Це дозволяє класифікувати країну як державу з доходом вище середнього.