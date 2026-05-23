Киевские водители переходят на подписку: более тысячи оформило абонементы

Более 1000 водителей в Киеве оформили месячные абонементы на парковку / Shutterstock

Более тысячи водителей в столице уже воспользовались сервисом месячных абонементов на муниципальную парковку, который доступен в Киев Цифровой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

Новый сервис позволяет пользоваться муниципальными парковками без ежедневной почасовой оплаты и уменьшить расходы на регулярную парковку.

Для налогоплательщиков в столице действует специальная льготная стоимость абонемента – 1499 гривен в месяц. Оформить подписку можно через приложение без посещения сервисных центров и оформления бумажных документов.

В предприятии отмечают, что система абонементов должна помочь привести в порядок парковочное пространство, уменьшить количество неоплаченных парковок и расширить использование цифровых городских сервисов.

Сервис подписки на муниципальную парковку в формате месячных абонементов в Киеве запустили в конце апреля.

Напомним, с апреля в Киеве начали действовать новые тарифы на пользование площадками для платной парковки КП "Киевтранспарксервис". Одновременно столичные власти запускают новый сервис для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет города — месячные абонементы на парковку по льготным ценам.

Автор:
Татьяна Гойденко