Київські водії переходять на підписку: понад тисяча оформила абонементи

Понад тисяча водіїв у столиці вже скористалися сервісом місячних абонементів на муніципальне паркування, який доступний у Київ Цифровий.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Новий сервіс дозволяє користуватися муніципальними паркувальними майданчиками без щоденної погодинної оплати та зменшити витрати на регулярне паркування.

Для платників податків у столиці діє спеціальна пільгова вартість абонемента — 1499 гривень на місяць. Оформити підписку можна онлайн через застосунок без відвідування сервісних центрів та оформлення паперових документів.

У підприємстві зазначають, що система абонементів має допомогти впорядкувати паркувальний простір, зменшити кількість неоплачених паркувань і розширити використання цифрових міських сервісів.

Сервіс підписки на муніципальне паркування у форматі місячних абонементів у Києві запустили наприкінці квітня.

Нагадаємо, з квітня у Києві почали діяти нові тарифи на користування майданчиками для платного паркування КП "Київтранспарксервіс". Одночасно столична влада запускає новий сервіс для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста — місячні абонементи на паркування за пільговими цінами.