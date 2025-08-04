Киевский автомобильный ремонтный завод снова продан: что известно о новом победителе

Единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Киевский автомобильный ремонтный завод" снова был продан на приватизационном аукционе. Новым победителем стало ООО "Интер Фуд 202", предложившее 123,3 млн грн при стартовой цене 44,24 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аукцион Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

Что известно о торгах

После нескольких неудачных попыток приватизации Киевского автомобильного ремонтного завода, Фонд государственного имущества провел новый электронный аукцион.

Стартовая цена в этот раз была снижена на 50% и составила 44,24 млн грн.

Ранее предприятие выставлялось на аукцион со стартовой ценой 88,4 млн грн, а во время предыдущих торгов конечное предложение достигло 310 млн грн. Тогда победило ООО "Магистральстройтрейд", но компания не оплатила денежные средства в установленный срок. Фонд госимущества обратился ко второму участнику – ООО "Контракт Продрезерв 5", однако и он отказался от приобретения актива.

Поэтому организаторы объявили повторный аукцион с пониженной стартовой ценой. Следовательно, завод снова может получить нового владельца.

Что известно о победителе?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Интер Фуд 2020" было зарегистрировано в 2020 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 500 тыс. грн.

Основным направлением является снабжение готовых блюд. Кроме того, предприятие занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, другими продуктами питания, включая рыбу, ракообразные и моллюски, а также неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

Бенефициарный владелец – Ярош Галина.

Об имущественном комплексе

Предприятие специализируется на техническом обслуживании и ремонте транспортных средств.

В состав комплекса входит 71 объект недвижимости и инфраструктуры общей площадью 26709 м², а также 22 единицы автотранспорта.

По информации Фонда госимущества, завод имеет отлаженную инфраструктуру и действующую производственную базу.

Одним из условий продажи является обязательное погашение имеющихся долгов предприятия и сохранение персонала — запрет на увольнение работников в течение не менее шести месяцев после приватизации.

Предприятие находится в столице, по адресу: ул. Николая Василенко, 1.

По состоянию на 2016 год, завод находился в процессе ликвидации. В 2023 году предприятие получило чистую прибыль в размере 73 тыс. грн, однако уже в 2024-м понесло убытки на сумму 12 тыс. грн.