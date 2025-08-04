Київський автомобільний ремонтний завод знову продано: що відомо про нового переможця торгів

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Київський автомобільний ремонтний завод” знову продали на приватизаційному аукціоні. Новим переможцем стало ТОВ “Інтер Фуд 202”, яке запропонувало 123,3 млн грн при стартовій ціні 44,24 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аукціон Фонду держмайна України (ФДМУ).

Що відомо про торги

Після кількох невдалих спроб приватизації Київського автомобільного ремонтного заводу Фонд державного майна провів новий електронний аукціон.

Стартова ціна цього разу була знижена на 50% і становила 44,24 млн грн.

Раніше підприємство виставляли на аукціон зі стартовою ціною 88,4 млн грн, а під час попередніх торгів кінцева пропозиція сягнула 310 млн грн. Тоді перемогло ТОВ "Магістральбудтрейд", але компанія не сплатила кошти у встановлений термін. Фонд держмайна звернувся до другого учасника - ТОВ "Контракт Продрезерв 5" , однак і він відмовився від придбання активу.

Через це організатори оголосили повторний аукціон із зниженою стартовою ціною. Відтак завод може отримати нового власника.

Що відомо про переможця?

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Інтер Фуд 2020" було зареєстровано в 2020 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500 тис. грн.

Основним напрямом є постачання готових страв. Крім того, підприємство займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, іншими продуктами харчування, включно з рибою, ракоподібними та молюсками, а також неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Бенефіціарний власник - Ярош Галина.

Про майновий комплекс

Київський авторемонтний завод спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів.

У склад комплексу входять 71 об’єкт нерухомості та інфраструктури загальною площею 26 709 м², а також 22 одиниці автотранспорту.

За інформацією Фонду держмайна, завод має налагоджену інфраструктуру та діючу виробничу базу.

Однією з умов продажу є обов’язкове погашення наявних боргів підприємства та збереження персоналу — заборона на звільнення працівників протягом щонайменше шести місяців після приватизації.

Підприємство розташоване у столиці, за адресою: вул. Миколи Василенка, 1.

Станом на 2016 рік завод перебував у процесі ліквідації. У 2023 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 73 тис. грн, проте вже у 2024-му зазнало збитків на суму 12 тис. грн.