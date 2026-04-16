"Киевский радиозавод" продали в 23 раза дешевле рыночной стоимости: на имущество наложен арест

Дарницкая окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении арбитражному управляющему по делу об отчуждении имущества Государственной акционерной холдинговой компании "Киевский радиозавод". Более 10 тысяч квадратных метров объекта перешли в частную собственность почти за бесценок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Офис генпрокурора.

Шесть объектов недвижимости было продано за 2,7 млн грн при рыночной стоимости более 62 млн грн – фактически в 23 раза дешевле. Значительный ущерб, нанесенный государству, подтвержден выводами судебных экспертиз.

В список реализуемого имущества вошли корпуса заводоуправления, производственные здания и караульные помещения.

Продажа состоялась, несмотря на законодательный запрет на приватизацию активов предприятий космической отрасли. На все объекты недвижимости наложен арест.

Действия арбитражного управляющего, исполняющего обязанности ликвидатора стратегического предприятия, квалифицированы по части 3 статьи 365-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о злоупотреблении полномочиями лицом, оказывающим публичные услуги, что повлекло за собой тяжелые последствия для государства.

О заводе

Киевский радиозавод – предприятие радиотехнической отрасли в Киеве, одно из бывших ведущих предприятий во времена Советского Союза, вовлеченных в производство оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие, основанное в 1953 году, выпускало сложные системы управления летательными аппаратами, промышленные газовые счетчики, тензометрическую аппаратуру, спектроанализометры, а также 20 моделей телевизоров "Славутич".

Напомним, Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию бывшего здания Университета банковского дела в центре Львова, который Фонд госимущества продал компании львовского бизнесмена и отца главы Львовской ОВД Максима Козицкого Зиновия Козицкого.