"Київський радіозавод" продали у 23 рази дешевше за ринкову вартість: на майно накладено арешт

Дарницька окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру арбітражному керуючому у справі про відчуження майна Державної акціонерної холдингової компанії "Київський радіозавод". Понад 10 тисяч квадратних метрів об’єкту перейшли в приватну власність майже за безцінь.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Шість об'єктів нерухомості було продано за 2,7 млн грн при ринковій вартості понад 62 млн грн — фактично у 23 рази дешевше. Значні збитки, завдані державі, підтверджені висновками судових експертиз.

До списку реалізованого майна увійшли корпуси заводоуправління, виробничі будівлі та караульні приміщення.

Продаж відбувся попри законодавчу заборону на приватизацію активів підприємств космічної галузі. Наразі на всі об'єкти нерухомості накладено арешт.

Дії арбітражного керуючого, який виконував обов'язки ліквідатора стратегічного підприємства, кваліфіковано за частиною 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки для держави.

Про завод

Київський радіозавод — підприємство радіотехнічної галузі в Києві, одне з колишніх провідних підприємств за часів Радянського Союзу, залучених у виробництво оборонно-промислового комплексу.

Підприємство, засноване в 1953 році, випускало складні систем керування літальними апаратами, промислові газові лічильники, тензометричну апаратуру, спектроаналізометри, а також 20 моделей телевізорів "Славутич".

