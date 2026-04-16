Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Київський радіозавод" продали у 23 рази дешевше за ринкову вартість: на майно накладено арешт

Київський радіозавод
"Київський радіозавод" продали за безцінь / Фото: Енциклопедія сучасної України

Дарницька окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру арбітражному керуючому у справі про відчуження майна Державної акціонерної холдингової компанії "Київський радіозавод". Понад 10 тисяч квадратних метрів об’єкту перейшли в приватну власність майже за безцінь.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Шість об'єктів нерухомості було продано за 2,7 млн грн при ринковій вартості понад 62 млн грн — фактично у 23 рази дешевше. Значні збитки, завдані державі, підтверджені висновками судових експертиз.

До списку реалізованого майна увійшли корпуси заводоуправління, виробничі будівлі та караульні приміщення.

Продаж відбувся попри законодавчу заборону на приватизацію активів підприємств космічної галузі. Наразі на всі об'єкти нерухомості накладено арешт.

Дії арбітражного керуючого, який виконував обов'язки ліквідатора стратегічного підприємства, кваліфіковано за частиною 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки для держави.

Про завод

Київський радіозавод — підприємство радіотехнічної галузі в Києві, одне з колишніх провідних підприємств за часів Радянського Союзу, залучених у виробництво оборонно-промислового комплексу.

Підприємство, засноване в 1953 році, випускало складні систем керування літальними апаратами, промислові газові лічильники, тензометричну апаратуру, спектроаналізометри, а також 20 моделей телевізорів "Славутич".

Нагадаємо, Господарський суд Києва скасував приватизацію колишньої будівлі Університету банківської справи у центрі Львова, який Фонд держмайна продав компанії львівського бізнесмена та батька голови Львівської ОВА Максима Козицького Зіновія Козицького.

Автор:
Тетяна Ковальчук