Новости
Дата публикации
Читати українською

Киевский транспорт: как будут курсировать метро и автобусы в центре 24 февраля

КГГА
Общественный транспорт Киева будет работать по новым схемам 24 февраля / КГГА

Во вторник, 24 февраля, в центре Киева на некоторых маршрутах общественного транспорта будут временные изменения из-за празднования четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Временные маршруты транспорта

Во вторник, 24 февраля, в центре Киева некоторые маршруты общественного транспорта будут курсировать по измененным схемам из-за празднования четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Ст. м. " Майдан Незалежности" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров ориентировочно до 11:00. В то же время, пересадочный узел между станциями "Майдан Незалежности" и "Хрещатик" будет функционировать в обычном режиме.

Наземный транспорт также будет курсировать по временным маршрутам:

  • Автобус № 6ТР до окончания мероприятий (приблизительно до 13:30) и с 16:30 до 18:00 будет курсировать от Минского массива до Воздухофлотского путепровода под номером 6АР.
  • Автобус №62 с начала движения до 11:00 будет ездить от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" как 62А.
  • Автобусы №110 и №111 будут отправляться от ул. Милославской и Дарницкой площади к Гаванскому мосту по привычным маршрутам, дальше - через ул. Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Константиновская, Верхний Вал до ст. м. "Контрактовая площадь". В обратном направлении будут продвигаться через Верхний Вал и Подольский мост под номерами 110А и 111А.
  • Автобус № 114 будет двигаться от ул. Милославской до Гаванского моста, далее – ул. Набережно-Крещатицкой, Нижний Вал, Константиновской, Верхний Вал до ст. м. "Контрактовая площадь". В обратном направлении маршрут проходит через Подольский мост, ул. Петра Вершигоры, просп. Романа Шухевича, просп. Червоной Калины до ул. Радунского как 114А.

Напомним, правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических автодорог в 2026 году. Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько