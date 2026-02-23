Київський транспорт: як курсуватимуть метро та автобуси у центрі 24 лютого

У вівторок, 24 лютого, у центрі Києва на деяких маршрутах громадського транспорту будуть тимчасові зміни через відзначення четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Тимчасові маршрути транспорту

У вівторок, 24 лютого, у центрі Києва деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть за зміненими схемами через відзначення четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Ст. м. "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів орієнтовно до 11:00. Водночас пересадковий вузол між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" функціонуватиме у звичному режимі.

Наземний транспорт також курсуватиме за тимчасовими маршрутами:

Автобус № 6ТР до закінчення заходів (приблизно до 13:30) та з 16:30 до 18:00 курсуватиме від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу під номером 6АР.

Автобус № 62 з початку руху до 11:00 їздитиме від Ботанічного саду до залізничного вокзалу “Центральний” як 62А.

Автобуси № 110 та № 111 відправлятимуться від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту за звичними маршрутами, далі — через вул. Набережно-Хрещатицьку, Нижній Вал, Костянтинівську, Верхній Вал до ст. м. “Контрактова площа”. У зворотному напрямку рухатимуться через Верхній Вал і Подільський міст під номерами 110А та 111А.

Автобус № 114 рухатиметься від вул. Милославської до Гаванського мосту, далі — вул. Набережно-Хрещатицькою, Нижній Вал, Костянтинівською, Верхній Вал до ст. м. “Контрактова площа”. У зворотному напрямку маршрут пролягає через Подільський міст, вул. Петра Вершигори, просп. Романа Шухевича, просп. Червоної Калини до вул. Радунської як 114А.

