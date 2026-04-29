Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Киевстар" и VEON выполнили инвестиционное обязательство на $1 млрд: что известно

kyivstar
"Киевстар" и VEON выполнили инвестиционное обязательство на $1 млрд / Depositphotos

Мобильный оператор Киевстар, дочерняя компания Kyivstar Group Ltd и часть группы VEON, объявил о завершении многолетней инвестиционной программы в Украине общим объемом 1,3 миллиарда долларов США. Объем инвестиций на 30% превысил обязательство, взятое на 2023-2027 годы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Во что инвестировали

Программа была реализована ранее запланированного срока и способствовала расширению телекоммуникационной инфраструктуры Украины, развитию экосистемы цифровых сервисов и укреплению энергетической устойчивости.

Инвестиции "Киевстар" были сосредоточены на защите и расширении инфраструктуры связи Украины, а также повышении ее устойчивости в условиях продолжающейся войны. Они охватывали:

  • дальнейшее расширение и модернизацию мобильного покрытия,
  • внедрение спутниковой связи Starlink Mobile по технологии direct-to-device (Direct to Cell),
  • развертывание высокоскоростного фиксированного интернета,
  • решение по энергетической устойчивости для обеспечения непрерывности услуг при перебоях с электроснабжением.

Что приобрели

Параллельно "Киевстар" инвестировал в расширение цифровой экосистемы путём стратегических приобретений. В частности, инвестиции были направлены на поддержку и развитие таких компаний, как Uklon; Tabletki.ua (цифровая медицинская платформа для поиска, сравнения и бронирования лекарственных средств по всей Украине); а также SUNVIN 11 – компании в сфере солнечной энергетики.

В период с 2023 по апрель 2026 года VEON и Киевстар инвестировали в общей сложности 1,3 миллиарда долларов США, что составляет 130% инвестиционного обязательства в объеме 1 миллиард долларов США, взятого на период 2023–2027 годов.

Первоначально компании объявили в 2023 году о трехлетней инвестиционной программе в размере 600 миллионов долларов США, которая впоследствии была расширена до пятилетней программы на 1 миллиард долларов США. Она включает развитие связи, цифровых сервисов, энергетической устойчивости, стратегические приобретения и социальные инициативы.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

"Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 г. путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.

"Киевстар" по итогам 2025 года продемонстрировал стремительный рост   финансовых показателей. Выручка и показатель компании EBITDA увеличились на 24–26%.

Напомним, "Киевстар" планирует выход на рынок цифрового банкинга в рамках своей стратегии цифрового развития.

Автор:
Светлана Манько