"Киевстар" и VEON выполнили инвестиционное обязательство на $1 млрд: что известно

Мобильный оператор Киевстар, дочерняя компания Kyivstar Group Ltd и часть группы VEON, объявил о завершении многолетней инвестиционной программы в Украине общим объемом 1,3 миллиарда долларов США. Объем инвестиций на 30% превысил обязательство, взятое на 2023-2027 годы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Во что инвестировали

Программа была реализована ранее запланированного срока и способствовала расширению телекоммуникационной инфраструктуры Украины, развитию экосистемы цифровых сервисов и укреплению энергетической устойчивости.

Инвестиции "Киевстар" были сосредоточены на защите и расширении инфраструктуры связи Украины, а также повышении ее устойчивости в условиях продолжающейся войны. Они охватывали:

дальнейшее расширение и модернизацию мобильного покрытия,

внедрение спутниковой связи Starlink Mobile по технологии direct-to-device (Direct to Cell),

развертывание высокоскоростного фиксированного интернета,

решение по энергетической устойчивости для обеспечения непрерывности услуг при перебоях с электроснабжением.

Что приобрели

Параллельно "Киевстар" инвестировал в расширение цифровой экосистемы путём стратегических приобретений. В частности, инвестиции были направлены на поддержку и развитие таких компаний, как Uklon; Tabletki.ua (цифровая медицинская платформа для поиска, сравнения и бронирования лекарственных средств по всей Украине); а также SUNVIN 11 – компании в сфере солнечной энергетики.

В период с 2023 по апрель 2026 года VEON и Киевстар инвестировали в общей сложности 1,3 миллиарда долларов США, что составляет 130% инвестиционного обязательства в объеме 1 миллиард долларов США, взятого на период 2023–2027 годов.

Первоначально компании объявили в 2023 году о трехлетней инвестиционной программе в размере 600 миллионов долларов США, которая впоследствии была расширена до пятилетней программы на 1 миллиард долларов США. Она включает развитие связи, цифровых сервисов, энергетической устойчивости, стратегические приобретения и социальные инициативы.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

"Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 г. путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.

"Киевстар" по итогам 2025 года продемонстрировал стремительный рост финансовых показателей. Выручка и показатель компании EBITDA увеличились на 24–26%.

Напомним, "Киевстар" планирует выход на рынок цифрового банкинга в рамках своей стратегии цифрового развития.