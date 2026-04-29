"Київстар" та VEON виконали інвестиційне зобов’язання на $1 млрд: що відомо

Мобільний оператор "Київстар", дочірня компанія Kyivstar Group Ltd та частина групи VEON, оголосив про завершення багаторічної інвестиційної програми в Україні загальним обсягом 1,3 мільярда доларів США. Обсяг інвестицій на 30% перевищив зобов’язання, взяте на 2023–2027 роки.

У що інвестували

Зазначається, що програма була реалізована раніше запланованого терміну та сприяла розширенню телекомунікаційної інфраструктури України, розвитку екосистеми цифрових сервісів та зміцненню енергетичної стійкості.

Інвестиції "Київстар" були зосереджені на захисті та розширенні інфраструктури зв’язку України, а також на підвищенні її стійкості в умовах триваючої війни. Вони охоплювали:

подальше розширення та модернізацію мобільного покриття,

впровадження супутникового зв’язку Starlink Mobile за технологією direct-to-device (Direct to Cell),

розгортання високошвидкісного фіксованого інтернету,

рішення з енергетичної стійкості для забезпечення безперервності послуг під час перебоїв з електропостачанням.

Що придбали

Паралельно "Київстар" інвестував у розширення цифрової екосистеми шляхом стратегічних придбань. Зокрема, інвестиції були спрямовані на підтримку та розвиток таких компаній, як Uklon; Tabletki.ua (цифрова медична платформа для пошуку, порівняння та бронювання лікарських засобів по всій Україні); а також SUNVIN 11 — компанії у сфері сонячної енергетики.

У період з 2023 року по квітень 2026 року VEON та Київстар інвестували загалом 1,3 мільярда доларів США, що становить 130% інвестиційного зобов’язання в обсязі 1 мільярд доларів США, взятого на період 2023–2027 років.

Спочатку компанії оголосили у 2023 році про трирічну інвестиційну програму обсягом 600 мільйонів доларів США, яку згодом було розширено до п’ятирічної програми на 1 мільярд доларів США. Вона охоплює розвиток зв’язку, цифрових сервісів, енергетичної стійкості, стратегічні придбання та соціальні ініціативи.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

"Київстар" став першою українською компанією, яка пройшла лістинг на фондовій біржі США. Вихід на Nasdaq відбувся 15 серпня 2025 року шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.

“Київстар” за підсумками 2025 року продемонстрував стрімке зростання фінансових показників. Виручка та показник EBITDA компанії збільшилися на 24–26%.

Нагадаємо, "Київстар" планує вихід на ринок цифрового банкінгу в межах своєї стратегії цифрового розвитку.