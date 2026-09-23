"Киевстар" присоединит провайдера LanTrace, купленного в 2024 году за $2 млн

Мобильный оператор Киевстар начал процедуру присоединения провайдера LanTrace, приобретенного компанией в 2024 году за $2 млн. С 1 октября услуги абонентам LanTrace продолжит предоставлять Киевстар, при этом тарифы, скорость и стоимость интернета останутся без изменений.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Киевстар" завершит присоединение LanTrace

Наблюдательный совет "Киевстара" 21 сентября одобрил решение о присоединении ООО "Лан Трейс" (LanTrace) к мобильному оператору. Об этом "Киевстар" сообщил в раскрытии информации для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время, для абонентов LanTrace изменения должны произойти автоматически. Как сообщили на официальном сайте провайдера, с 1 октября услуги электронных коммуникаций продолжит предоставлять "Киевстар", который станет правопреемником всех прав и обязательств "Лан Трейс".

При этом основные условия обслуживания останутся по-прежнему:

тариф не изменится;

скорость интернета останется такой же;

стоимость услуг не изменится;

абонентам не нужно будет заключать новые договоры или подавать дополнительные заявления.

В LanTrace отметили, что все произведенные клиентами платежи, переплаты и начисления будут учтены "Киевстаром". Обслуживание абонентов после подключения будет производиться автоматически.

Также в решении "Киевстара" отмечено, что 100% доля оператора в уставном капитале "Лан Трейс" не будет подлежать обмену на акции "Киевстара".

Таким образом, после завершения процедуры присоединения LanTrace прекратит самостоятельное предоставление услуг, а соответствующие права и обязательства перейдут в "Киевстар". Для клиентов провайдера при этом не предполагается необходимости совершать дополнительные действия.

Справка

По итогам первого полугодия 2026 года доход "Киевстара" вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 28,9 млрд грн. В долларовом эквиваленте показатель увеличился на 22,8% – до $662 млн.

Показатель EBITDA за этот период вырос на 24,5% – до 15,8 млрд грн, или на 17,8% в долларовом эквиваленте – до $361 млн.

В то же время во втором квартале 2026 года абонентская база "Киевстара" сократилась на 2,8% по сравнению со вторым кварталом 2025 года - до 21,8 млн абонентов.

ООО "Лан Трейс" (LanTrace) – региональный поставщик услуг фиксированного широкополосного доступа к интернету в Киевской области. Компания работает в частности в Борисполе. В 2024 году "Киевстар" приобрел 100% корпоративных прав "Лан Трейс".

По данным YouControl, в первом полугодии 2026 года выручка "Лан Трейс" выросла на 2,7% – до 21,11 млн грн. Чистая прибыль компании за этот период увеличилась в 6,4 раза – до 3,35 млн грн.

Напомним, "Киевстар" и "Укртелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по модели Open Access для совместного использования телеком-инфраструктуры. Первый этап проекта охватит три региона Украины.