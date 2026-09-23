"Київстар" приєднає провайдера LanTrace, якого придбав у 2024 році за $2 млн

Мобільний оператор “Київстар” розпочав процедуру приєднання провайдера LanTrace, придбаного компанією у 2024 році за $2 млн. З 1 жовтня послуги абонентам LanTrace продовжить надавати “Київстар”, при цьому тарифи, швидкість та вартість інтернету залишаться без змін.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Київстар" завершить приєднання LanTrace

Наглядова рада "Київстару" 21 вересня схвалила рішення про приєднання ТОВ "Лан Трейс" (LanTrace) до мобільного оператора. Про це "Київстар" повідомив у розкритті інформації для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас для абонентів LanTrace зміни мають відбутися автоматично. Як повідомили на офіційному сайті провайдера, з 1 жовтня послуги електронних комунікацій продовжить надавати "Київстар", який стане правонаступником усіх прав та зобов’язань "Лан Трейс".

При цьому основні умови обслуговування залишаться без змін:

тариф не зміниться;

швидкість інтернету залишиться такою самою;

вартість послуг не зміниться;

абонентам не потрібно буде укладати нові договори чи подавати додаткові заяви.

У LanTrace зазначили, що всі здійснені клієнтами платежі, переплати та нарахування будуть враховані "Київстаром". Обслуговування абонентів після приєднання здійснюватиметься автоматично.

Також у рішенні "Київстару" зазначено, що 100% частка оператора у статутному капіталі "Лан Трейс" не підлягатиме обміну на акції "Київстару".

Таким чином, після завершення процедури приєднання LanTrace припинить самостійне надання послуг, а відповідні права та зобов’язання перейдуть до "Київстару". Для клієнтів провайдера при цьому не передбачається необхідності здійснювати додаткові дії.

Довідка

За підсумками першого півріччя 2026 року дохід "Київстару" зріс на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 28,9 млрд грн. У доларовому еквіваленті показник збільшився на 22,8% - до $662 млн.

Показник EBITDA за цей період зріс на 24,5% - до 15,8 млрд грн, або на 17,8% у доларовому еквіваленті - до $361 млн.

Водночас у другому кварталі 2026 року абонентська база "Київстару" скоротилася на 2,8% порівняно з другим кварталом 2025 року - до 21,8 млн абонентів.

ТОВ "Лан Трейс" (LanTrace) - регіональний постачальник послуг фіксованого широкосмугового доступу до інтернету в Київській області. Компанія працює, зокрема, у Борисполі. У 2024 році "Київстар" придбав 100% корпоративних прав "Лан Трейс".

За даними YouControl, у першому півріччі 2026 року виручка "Лан Трейс" зросла на 2,7% - до 21,11 млн грн. Чистий прибуток компанії за цей період збільшився у 6,4 раза - до 3,35 млн грн.

Нагадаємо, "Київстар" та "Укртелеком" підписали угоду про співпрацю за моделлю Open Access для спільного використання телеком-інфраструктури. Перший етап проєкту охопить три регіони України.