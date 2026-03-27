"Киевстар" расширил 4G еще на 630 населенных пунктов в 2025 году

Киевстар инвестировал более 40 млрд грн в сеть / Киевстар

В 2025 году национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" расширил покрытие 4G на 630 населенных пунктов и продолжил масштабную модернизацию сети, несмотря на вызовы полномасштабной войны.

Компания инвестировала в развитие инфраструктуры более 30% своего дохода в год. В целом, с начала полномасштабного вторжения расходы на восстановление, модернизацию и развитие цифровых мощностей достигли 40,1 млрд грн.

За год оператор построил более 6 тысяч новых базовых станций, что позволило обеспечить доступ к скоростному мобильному интернету для 96,2% населения на подконтрольной Украине территории. Новые станции появились более чем на 300 участках, в том числе на маршрутах Киев-Харьков, Киев-Одесса и Киев-Львов.

Параллельно продолжается техническое обновление сети. В год выполнено более 10 тысяч работ по модернизации базовых станций, что повысило емкость сети и стабильность связи.

В компании отметили, что в 2025 году было восстановлено более 10 объектов сети, а с начала полномасштабной войны около 700.

Кроме этого, "Киевстар" расширил пилотный проект по тестированию технологии 5G — теперь мобильная связь пятого поколения доступна в Харькове.

Автор:
Татьяна Гойденко