"Київстар" розширив 4G ще на 630 населених пунктів у 2025 році

Київстар інвестував понад 40 млрд грн у мережу

У 2025 році національний оператор електронних комунікацій "Київстар" розширив покриття 4G на 630 населених пунктів та продовжив масштабну модернізацію мережі попри виклики повномасштабної війни.

Компанія інвестувала у розвиток інфраструктури понад 30% свого доходу за рік. Загалом із початку повномасштабного вторгнення витрати на відновлення, модернізацію та розвиток цифрових потужностей сягнули 40,1 млрд грн.

Протягом року оператор збудував понад 6 тисяч нових базових станцій, що дозволило забезпечити доступ до швидкісного мобільного інтернету для 96,2% населення на підконтрольній Україні території. Нові станції з’явилися більш ніж на 300 ділянках, зокрема на маршрутах Київ–Харків, Київ–Одеса та Київ–Львів.

Паралельно триває технічне оновлення мережі. За рік виконано понад 10 тисяч робіт із модернізації базових станцій, що підвищило ємність мережі та стабільність зв’язку.

У компанії зазначили, що 2025 році було відновлено понад 10 об’єктів мережі, а з початку повномасштабної війни — близько 700.

Окрім цього, "Київстар" розширив пілотний проєкт із тестування технології 5G — відтепер мобільний зв’язок п’ятого покоління доступний у Харкові. 

Тетяна Гойденко