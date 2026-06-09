Китай готовит план на 295 миллиардов долларов для развития искусственного интеллекта

Власти Китая готовят масштабный национальный проект стоимостью около 295 миллиардов долларов на ближайшие пять лет. Эти средства пойдут на строительство разветвленной сети соединенных центров обработки данных по всей стране. Пекин стремится максимально ускорить развитие собственного сектора искусственного интеллекта, чтобы объединить региональные ресурсы и опередить США в гонке за глобальное технологическое лидерство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Bloomberg.

Над этим планом активно работают ведущие государственные ведомства, среди которых ключевую роль играет Национальная комиссия по развитию и реформам. Сама инициатива является важной составляющей более широкой программы "Шесть сетей", которую Пекин анонсировал ранее в этом году для развития критической инфраструктуры - от водоснабжения и электричества до мощных вычислительных систем. Управлять новыми объектами будут государственные телекоммуникационные гиганты China Mobile и China Telecom.

Главной особенностью этой программы является требование использовать не менее 80% отечественного оборудования и ИИ-чипов от местных производителей, таких как Huawei Technologies. Благодаря этому, Китай планирует полностью заменить американские технологии и фактически вытеснить с внутреннего рынка ведущие корпорации США, в частности Nvidia и AMD.

Финансирование проекта и полная замена американского железа

Проект создания объединенной компьютерной сети уже называют агрессивным шагом Пекина в сфере ИИ, напоминающим масштабную поддержку национальных лидеров в прошлые годы.

Финансировать строительство планируется преимущественно через выпуск сверхдлинных специальных государственных облигаций со сроком погашения более 10 лет, а также привлекая средства специализированных государственных фондов, созданных для инвестиций в стратегические отрасли промышленности.

Дополнительно финансирование будет поддержано банковскими кредитами и частным капиталом. Если к проекту впоследствии будет подключена полная модернизация энергетических сетей для обеспечения дата-центров электричеством, общая сумма инвестиций может легко возрасти до 5 триллионов юаней.

Для реализации этой масштабной инициативы правительство Китая определило четкие стратегические шаги:

Создание единой вычислительной системы, которая даст предприятиям в сфере финансов, логистики и промышленности значительно более дешевый и гибкий доступ к высокопроизводительным вычислениям для обучения моделей.

Объединение разрозненных хабов в единую государственную сеть уже к 2028 году полностью соответствует целям текущего пятилетнего плана Китая, рассчитанного до 2030 года.

Привлечение региональных инвестиций, благодаря чему внутренние и отдаленные провинции страны могут привлечь новые капиталы и квалифицированные таланты в сфере цифровых индустрий.

Внедрение ИИ в публичный сектор, в частности, для масштабной модернизации и оптимизации процессов здравоохранения, транспортной системы и городского управления.

Решение о массовом переходе на собственное железо свидетельствует о растущей уверенности Китая в собственных силах. Ранее Вашингтон пошел на уступки и разрешил компании Nvidia продавать китайским клиентам ИИ-чипы H200 прошлого поколения, отстающие от передовых Blackwell.

Однако поставки этих компонентов еще даже не начались, поскольку Пекина все активнее замещает иностранное оборудование. Важным шагом в этом направлении стал майский аудит безопасности, во время которого девять типов китайских чипов от компаний Huawei, Alibaba, Shanghai Biren Technology и Moore Threads успешно прошли государственную проверку, получив официальное разрешение на массовое использование в секторах с повышенными требованиями к безопасности данных.

Напомним, Китай ограничил выезд за границу для ведущих ИИ-специалистов частных компаний. Пекин ввел строгие ограничения на зарубежные поездки для ключевых разработчиков и инженеров, работающих в частных корпорациях, включая Alibaba Group и стартап DeepSeek. Этот шаг направлен на предотвращение оттока мозгов и защиту уникальных ИИ-технологий в условиях жесткого геополитического противостояния с Вашингтоном.