Китай готує план на 295 мільярдів доларів для розбудови штучного інтелекту

Влада Китаю готує масштабний національний проєкт вартістю близько 295 мільярдів доларів на найближчі п'ять років. Ці кошти підуть на будівництво розгалуженої мережі з'єднаних між собою центрів обробки даних по всій країні. Пекін прагне максимально прискорити розвиток власного сектору штучного інтелекту, щоб об'єднати регіональні ресурси та випередити США у перегонах за глобальне технологічне лідерство.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Bloomberg.

Над цим планом зараз активно працюють провідні державні відомства, серед яких ключову роль відіграє Національна комісія з розвитку та реформ. Сама ініціатива є важливою складовою ширшої програми "Шість мереж", яку Пекін анонсував раніше цього року для розбудови критичної інфраструктури — від водопостачання та електрики до потужних обчислювальних систем. Керувати новими об'єктами будуть державні телекомунікаційні гіганти China Mobile та China Telecom.

Головною особливістю цієї програми є вимога використовувати щонайменше 80% вітчизняного обладнання та ШІ-чіпів від місцевих виробників, таких як Huawei Technologies. Завдяки цьому Китай планує повністю замінити американські технології та фактично витіснити з внутрішнього ринку провідні корпорації США, зокрема Nvidia та AMD.

Фінансування проєкту та повна заміна американського заліза

Проєкт створення об'єднаної комп'ютерної мережі вже називають найагресивнішим кроком Пекіна у сфері ШІ, який нагадує масштабну підтримку національних лідерів у минулі роки.

Фінансувати будівництво планують переважно через випуск наддовких спеціальних державних облігацій із терміном погашення понад 10 років, а також залучаючи кошти спеціалізованих державних фондів, створених для інвестицій у стратегічні галузі промисловості.

Додатково фінансування підтримають банківськими кредитами та приватним капіталом. Якщо до проєкту згодом підключать повну модернізацію енергетичних мереж для забезпечення дата-центрів електрикою, загальна сума інвестицій може легко зрости до 5 трильйонів юанів.

Для реалізації цієї масштабної ініціативи уряд Китаю визначив чіткі стратегічні кроки:

Створення єдиної обчислювальної системи, яка дасть підприємствам у сфері фінансів, логістики та промисловості значно дешевший і гнучкіший доступ до високопродуктивних обчислень для навчання моделей.

Об'єднання розрізнених хабів у єдину державну мережу вже до 2028 року, що повністю відповідає цілям поточного п'ятирічного плану Китаю, розрахованого до 2030 року.

Залучення регіональних інвестицій, завдяки чому внутрішні та віддалені провінції країни зможуть залучити нові капітали та кваліфіковані таланти у сфері цифрових індустрій.

Впровадження ШІ у публічний сектор, зокрема для масштабної модернізації та оптимізації процесів охорони здоров'я, транспортної системи та міського управління.

Рішення про масовий перехід на власне залізо свідчить про зростаючу впевненість Китаю у власних силах. Раніше Вашингтон пішов на поступки та дозволив компанії Nvidia продавати китайським клієнтам ШІ-чіпи H200 минулого покоління, які відстають від передових Blackwell.

Проте постачання цих компонентів ще навіть не почалося, оскільки Пекіна дедалі активніше заміщує іноземне обладнання. Важливим кроком у цьому напрямі став травневий безпековий аудит, під час якого дев'ять типів китайських чіпів від компаній Huawei, Alibaba, Shanghai Biren Technology та Moore Threads успішно пройшли державну перевірку, отримавши офіційний дозвіл на масове використання в секторах із підвищеними вимогами до безпеки даних.

Нагадаємо, Китай обмежив виїзд за кордон для провідних ШІ-фахівців приватних компаній. Пекін запровадив суворі обмеження на закордонні поїздки для ключових розробників та інженерів, які працюють у приватних корпораціях, включаючи Alibaba Group та стартап DeepSeek. Цей крок спрямований на запобігання відтоку мізків та захист унікальних ШІ-технологій в умовах жорсткого геополітичного протистояння з Вашингтоном.