Китай инвестирует в Сербию более миллиарда долларов для разработки ИИ и роботов

Китайские компании вложат дополнительные 940 миллионов евро (около 1,1 миллиарда долларов) в развитие высокотехнологичных проектов в Сербии. Новые финансовые вливания станут сильным толчком для экономики балканской страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По словам президента Сербии Александра Вучича, деньги начнут поступать в страну уже с июля 2026 года. Инвестиции будут направлены на финансирование и расширение производства автомобильных запчастей, компонентов для энергетического сектора, а также на разработку систем искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

Усиление влияния Китая на Балканах

Сербия подписала соответствующие соглашения с более чем 20 крупными китайскими корпорациями. Среди них такие индустриальные и технологические гиганты как Minth Group, Shandong Linglong Tyre, Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems, Weichai Power, а также разработчик робототехники Shanghai AgiBot Innovation Technology.

Масштабы китайской экспансии в Сербии:

Рекордные капиталовложения: в последнее десятилетие Сербия уже получила около 8 миллиардов долларов прямых китайских инвестиций.

Кредитная линия: почти такую же сумму Пекин предоставил стране в виде кредитов на масштабные инфраструктурные объекты. Самым известным является строительство скоростной железной дороги Белград — Будапешт, которая является частью глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Торговые привилегии: между странами с 2024 официально действует соглашение о свободной торговле.

Вызов для Евросоюза: доля КНР в чистой структуре прямых иностранных инвестиций в Сербию в 2024 году достигла рекордных 32,3%. Такая активность Пекина создает серьезный геополитический вызов ЕС, поскольку Сербия параллельно пытается стать членом Европейского Союза, где доминируют западные капиталы.

Напомним, Китай ограничил выезд за границу для ведущих ИИ-специалистов частных компаний. Коммунистическая партия КНР начала жестко контролировать перемещение разработчиков и топ-менеджеров частных ИТ-гигантов (в частности Alibaba и DeepSeek) за пределы страны, требуя от них специальных разрешений перед путешествиями во избежание утечки за границу стратегически важных технологий и алгоритмов.