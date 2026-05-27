Китай інвестує в Сербію понад мільярд доларів для розробки ШІ та роботів

Китайські компанії вкладуть додаткові 940 мільйонів євро (близько 1,1 мільярда доларів) у розвиток високотехнологічних проєктів у Сербії. Нові фінансові вливання стануть потужним поштовхом для економіки балканської країни.

За словами президента Сербії Александра Вучича, кошти почнуть надходити в країну вже з липня 2026 року. Інвестиції спрямують на фінансування та розширення виробництва автомобільних запчастин, компонентів для енергетичного сектору, а також на розробку систем штучного інтелекту і гуманоїдних роботів.

Посилення впливу Китаю на Балканах

Сербія підписала відповідні угоди з понад 20 великими китайськими корпораціями. Серед них такі індустріальні та технологічні гіганти, як Minth Group, Shandong Linglong Tyre, Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems, Weichai Power, а також розробник робототехніки Shanghai AgiBot Innovation Technology.

Масштаби китайської експансії в Сербії:

Рекордні капіталовкладення: за останнє десятиліття Сербія вже отримала близько 8 мільярдів доларів прямих китайських інвестицій.

Кредитна лінія: майже таку ж суму Пекін надав країні у вигляді кредитів на масштабні інфраструктурні об'єкти. Найвідомішим із них є будівництво швидкісної залізниці Белград — Будапешт, яка є частиною глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Торговельні привілеї: між країнами з 2024 року офіційно діє угода про вільну торгівлю.

Виклик для Євросоюзу: частка КНР у чистій структурі прямих іноземних інвестицій в Сербію у 2024 році сягнула рекордних 32,3%. Така активність Пекіна створює серйозний геополітичний виклик для ЄС, оскільки Сербія паралельно намагається стати членом Європейського Союзу, де домінують західні капітали.

