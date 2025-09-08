Китай открывает рынок облигаций для российских энергетических компаний

Китайские финансовые регуляторы готовятся снова допустить крупные российские энергетические компании на внутренний рынок облигаций. По данным людей, знакомых с переговорами, на встрече в Гуанчжоу в конце августа представителям российских корпораций подтвердили поддержку выпуска так называемых "панда-облигаций" в юанях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Это станет первым корпоративным заимствованием России на материковом китайском рынке с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В последний раз российские компании выходили на этот сегмент в 2017 году, когда "Русал" разместил облигации на 1,5 млрд юаней.

Перспективными участниками возрождения программы называют "Росатом" и аффилированные компании, не находящиеся под жесткими западными санкциями. В свою очередь, "Газпром" уже получил рейтинг "АА" со стабильным прогнозом от китайского агентства CSCI Pengyuan - важное условие для размещения долговых бумаг в Китае.

Американские и европейские санкции фактически закрыли для российских компаний доступ к международным рынкам капитала. Китайские банки долгое время избегали сотрудничества с Москвой из-за риска вторичных ограничений. Однако на фоне углубления отношений между Пекином и Москвой осторожность ослабевает.

Параллельно Москва и Пекин объявили о договоренности по строительству газопровода "Сила Сибири-2", который, по мнению аналитиков, способен изменить мировые энергетические потоки.

Юристы предупреждают: несмотря на высокий интерес китайским банкам придется учитывать риск вторичных санкций. Одним из вариантов может быть выпуск облигаций через формально не находящиеся под ограничениями компании, однако и они могут попасть под санкции после сделки.

Напомним, недавно российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2 ". Проект рассчитан на 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. Он позволит поставлять российский газ в Китай через территорию Монголии.