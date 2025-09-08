Запланована подія 2

Китай відкриває ринок облігацій для російських енергетичних компаній

Росія, Китай
Газпром і Росатом готуються до виходу на китайський борговий ринок / Depositphotos

Китайські фінансові регулятори готуються знову допустити великі російські енергетичні компанії на внутрішній ринок облігацій. За даними людей, знайомих із переговорами, на зустрічі в Гуанчжоу наприкінці серпня представникам російських корпорацій підтвердили підтримку випуску так званих "панда-облігацій" у юанях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Це стане першим корпоративним запозиченням Росії на материковому китайському ринку від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Востаннє російські компанії виходили на цей сегмент у 2017 році, коли "Русал" розмістив облігації на 1,5 млрд юанів.

Перспективними учасниками відродження програми називають "Росатом" та афілійовані компанії, які не перебувають під жорсткими західними санкціями. Своєю чергою, "Газпром" уже отримав рейтинг "АА" зі стабільним прогнозом від китайського агентства CSCI Pengyuan — важливу умову для розміщення боргових паперів у Китаї.

Американські та європейські санкції фактично закрили для російських компаній доступ до міжнародних ринків капіталу. Китайські банки довгий час уникали співпраці з Москвою через ризик вторинних обмежень. Проте на тлі поглиблення відносин між Пекіном і Москвою обережність послаблюється.

Паралельно Москва й Пекін оголосили про домовленість щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який, на думку аналітиків, здатний змінити світові енергетичні потоки.

Юристи попереджають: попри високий інтерес, китайським банкам доведеться враховувати ризик вторинних санкцій. Одним із варіантів може бути випуск облігацій через компанії, що формально не перебувають під обмеженнями, однак і вони можуть потрапити під санкції після угоди.

Нагадаємо, нещодавно російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Проєкт розрахований на 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік протягом 30 років. Він дозволить постачати російський газ до Китаю через територію Монголії.

Автор:
Тетяна Гойденко