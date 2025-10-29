Китай побил рекордные показатели продаж автомобилей в Европе: какие производители в лидерах

Китайские автопроизводители достигли исторического максимума продаж в Европе в сентябре, превзойдя все предыдущие показатели. Этот рост обусловлен высоким спросом на их модели с аккумулятором и гибридные электрические модели. Компании, среди которых лидируют BYD , MG и Chery , впервые заняли рекордные 7,4% от общего объема продаж всех легковых автомобилей в Европе, обойдя южнокорейских конкурентов, таких как Kia.

По словам аналитика Dataforce Бенджамина Кибиса, этот прорыв свидетельствует о будущей тенденции: "Мы наблюдаем постоянный рост проникновения китайских брендов на европейские рынки".

Изменения особенно заметны в Великобритании, обеспечившей почти половину европейских продаж китайских производителей. Способствовала этому не только сезонная смена номерных знаков, но и растущая привлекательность самих брендов, а также более низкие импортные тарифы (10%) по сравнению с повышенными пошлинами ЕС на китайские электромобили. Кибис подчеркнул, что "британский рынок является ключевым... Китайцы очень сильны в Великобритании".

Продажи BYD в Великобритании выросли в шесть раз по сравнению с августом. Модели Chery Omoda и Jaecoo также усилили свои позиции благодаря новым гибридным внедорожникам.

Этот прогресс отражает растущий дисбаланс в автомобильной торговле, где более дешевые технологии аккумуляторов дают китайским компаниям значительное конкурентное преимущество. Европейские автопроизводители, уже под давлением в Китае, теперь сталкиваются с растущей конкуренцией на собственном рынке, поскольку китайские компании активно выходят за границу.

Таможенные пошлины ЕС лишь временно сдержали этот процесс. Китайские бренды, хотя все еще имеют небольшую долю в Европе, сосредотачиваются на быстрорастущих сегментах, предлагая конкурентоспособные по цене гибриды-плагин с низкими эксплуатационными затратами.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, продажи плагин-гибридов выросли на 62% в сентябре по всей Европе. Китайские бренды получили значительную часть этого роста, достигнув 8% доли в Западной Европе и впервые опередив южнокорейские бренды, согласно Schmidt Automotive Research.

В сегменте плагин-гибридов их доля выросла до 20% в сентябре, а в сегменте электромобилей – до 11%.

Новые китайские модели, такие как Chery Omoda 7, Jaecoo J8 и BYD Seal U DM-i, предлагают большой запас хода на электротяге, быструю зарядку и обильное стандартное оборудование по ценам ниже, чем у европейских конкурентов. BYD всего за 2,5 года открыла 100 франчайзинговых магазинов в Великобритании.

Ранее сообщалось, что китайские автопроизводители за 9 месяцев заняли значительную часть европейского рынка электромобилей, вернув себе позиции, потерянные после введения пошлин ЕС в прошлом году. В апреле среди китайских брендов больше всего было продано электромобилей марки BYD - более 7 тысяч единиц.