Китай побив рекордні показники продажів автомобілів в Європі: які виробники в лідерах

Китайські автовиробники досягли історичного максимуму продажів у Європі у вересні, перевершивши всі попередні показники. Це зростання зумовлене високим попитом на їхні моделі з акумуляторним живленням та гібридні електричні моделі. Компанії, серед яких лідирують BYD, MG та Chery, вперше зайняли рекордні 7,4% від загального обсягу продажів усіх легкових автомобілів у Європі, обійшовши південнокорейських конкурентів, таких як Kia.

За словами аналітика Dataforce Бенджаміна Кібіса, цей прорив свідчить про майбутню тенденцію: "Ми спостерігаємо постійне зростання проникнення китайських брендів на європейські ринки".

Зміни особливо помітні у Великій Британії, яка забезпечила майже половину європейських продажів китайських виробників. Сприяла цьому не лише сезонна зміна номерних знаків, але й зростаюча привабливість самих брендів, а також нижчі імпортні тарифи (10%) порівняно з підвищеними митами ЄС на китайські електромобілі. Кібіс підкреслив, що "британський ринок є ключовим... Китайці дуже сильні у Великій Британії".

Продажі BYD у Великій Британії зросли у шість разів порівняно з серпнем. Моделі Chery Omoda та Jaecoo також посилили свої позиції завдяки новим гібридним позашляховикам.

Цей прогрес відображає зростаючий дисбаланс в автомобільній торгівлі, де дешевші технології акумуляторів дають китайським компаніям значну конкурентну перевагу. Європейські автовиробники, вже під тиском у Китаї, тепер зіштовхуються зі зростаючою конкуренцією на власному ринку, оскільки китайські компанії активно виходять за кордон.

Мита ЄС лише тимчасово стримали цей процес. Китайські бренди, хоча все ще мають невелику частку в Європі, зосереджуються на швидкозростаючих сегментах, пропонуючи конкурентоспроможні за ціною плагін-гібриди з низькими експлуатаційними витратами.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, продажі плагін-гібридів зросли на 62% у вересні по всій Європі. Китайські бренди отримали значну частину цього зростання, досягнувши 8% частки в Західній Європі та вперше випередивши південнокорейські бренди, згідно з Schmidt Automotive Research.

У сегменті плагін-гібридів їхня частка зросла до 20% у вересні, а у сегменті електромобілів — до 11%.

Нові китайські моделі, такі як Chery Omoda 7, Jaecoo J8 та BYD Seal U DM-i, пропонують великий запас ходу на електротязі, швидку зарядку та щедре стандартне обладнання за цінами нижчими, ніж у європейських конкурентів. BYD лише за 2,5 роки відкрила 100 франчайзингових магазинів у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що китайські автовиробники за 9 місяців зайняли значну частку європейського ринку електромобілів, повернувши собі позиції, втрачені після введення мит ЄС минулого року. У квітні серед китайських брендів найбільше було продано електромобілів марки BYD — понад 7 тисяч одиниць.