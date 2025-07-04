Китай приобретет почти четверть экспорта ячменя Украины: сколько тонн законтрактовано

Китай законтрактовал около 500-700 тысяч тонн фуражного ячменя из Украины по цене CIF в 240 долларов за тонну, которая включает стоимость самого товара, страхование при транспортировке и фрахт в указанный порт назначения. Это — значительный объем закупки, который составляет почти 25% экспортного потенциала нашей страны по ячменю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

На этой неделе экспортные цены на ячмень в Украине стабилизировались на уровне 9350-9500 грн. за тонну или 196-200 долларов за тонну с доставкой в черноморские порты.

Учитывая, что прогноз урожая ячменя в Украине уменьшен до 4,5-5 млн т, а потенциал экспорта составляет лишь 2 млн т (по сравнению с 2,32 млн т в 2024-2025 маркетинговом году), такой большой объем закупки, еще и сертифицированный на Китай, сильно усилит экспортный спрос и конкуренцию.

"Данные о лучшей урожайности ячменя в центре и на западе Украины, чем на юго-востоке, несколько успокоили трейдеров, которые начали пытаться снизить закупочные цены. Но фермеры не спешат продавать первые партии собранного ячменя, ожидая итогов обмолота и оценки общего урожая", — отметили аналитики зерновой биржи.

Кроме того, низкие мировые цены на фуражную кукурузу и пшеницу будут ограничивать рост цен на ячмень. После уборки урожая в Украине, ЕС и России цены на эту агропродукцию в августе могут развернуться вниз.

Напомним, по прогнозам экспертов, в этом году урожай ячменя будет около 5,1–5,3 млн тонн, что на 40% ниже довоенного уровня.