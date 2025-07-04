Китай придбає майже чверть експорту ячменю України: скільки тонн законтрактовано

Китай законтрактував біля 500-700 тисяч тонн фуражного ячменю з України за ціною CIF у 240 доларів за тонну, яка включає вартість самого товару, страхування під час транспортування та фрахт до зазначеного порту призначення. Це — значний об’єм закупівлі, який складає майже 25% експортного потенціалу нашої країни по ячменю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Цього тижня експортні ціни на ячмінь в Україні стабілізувалися на рівні 9350-9500 грн за тонну або 196-200 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів.

Враховуючи, що прогноз врожаю ячменю в Україні зменшений до 4,5-5 млн т, а потенціал експорту складає лише 2 млн т (порівняно з 2,32 млн т у 2024-2025 маркетинговому році), то такий великий обсяг закупівлі, ще й сертифікований на Китай, сильно посилить експортний попит та конкуренцію між експортерами.

"Дані про кращу урожайність ячменю в центрі та на заході України, ніж на південному сході, дещо заспокоїли трейдерів, які почали намагатися знизити закупівельні ціни. Але фермери не поспішають продавати перші партії зібраного ячменю, очікуючи підсумків обмолоту та оцінки загального врожаю", — зазначили аналітики зернової біріжі.

Крім того, низькі світові ціни на фуражну кукурудзу та пшеницю будуть обмежувати подальше зростання цін на ячмінь. Після збирання врожаю в Україні, ЄС та Росії ціни на цю агропродукцію у серпні можуть розвернутися донизу.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, цього року врожай ячменю буде близько 5,1–5,3 млн тонн, що на 40% нижче від довоєнного рівня.