Китай разработал специальную краску, маскирующую БПЛА для радаров.

Китайская компания Star-Navi из Шэньчжэня представила серию специализированного покрытия XRAM-C. Новая разработка предназначена для снижения радиолокационной заметности беспилотных летательных аппаратов, что может существенно усложнить работу систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Defence Blog.

По информации разработчиков, этот материал не отражает радиоволны обратно к радару, а поглощает часть энергии радиолокационного сигнала и превращает ее в тепловую энергию. В результате интенсивность сигнала, возвращаемого к радиолокационной станции, значительно уменьшается, что мешает системам ПВО вовремя выявлять и сопровождать воздушные цели.

Модификации покрытия и технические характеристики

Производитель создал линейку красок, состоящую из трех модификаций, каждая из которых оптимизирована под определенные частотные диапазоны радаров.

XRAM-C105 – разработана для защиты в Х- и Ku-диапазонах;

XRAM-C112 – ориентированная на работу в S- и C-диапазонах;

XRAM-C113B – рассчитана на более широкое покрытие одновременно в C- и X-диапазонах.

Покрытие наносится на поверхность беспилотников обычным методом распыления и не требует создания специализированной промышленной инфраструктуры. Продукт коммерчески доступен и поставляется в обычных емкостях весом 1, 5 и 10 кг.

Эксперты отмечают, что краска обеспечивает снижение уровня отраженного радиолокационного сигнала, по меньшей мере, на 3 децибела в зависимости от конкретного диапазона частот. Кроме того, в ходе тестов материал подтвердил высокую устойчивость к сложным условиям эксплуатации. Покрытие сохраняет свои базовые свойства при температурах до 250°C в течение 100 гоней, устойчиво к длительным вибрационным нагрузкам, а также успешно прошло 2000-часовые испытания в солевом тумане. Последнее свидетельствует о способности эффективного внедрения краски на морских и прибрежных объектах.

Аналитики подчеркивают, что выход на рынок таких коммерческих радиопоглотительных разработок изменяет правила игры. Технологии снижения радиолокационной заметности, ранее являвшиеся частью исключительно секретных государственных военных программ, теперь становятся доступными для широкого круга гражданских производителей дронов.

Напомним, Украина и Канада запускают совместное производство украинских дронов. Стороны официально договорились о развертывании производственных мощностей для сбора украинских моделей беспилотников непосредственно на территории Канады. Изготовленные в рамках этого проекта летательные аппараты планируют оперативно передавать Силам обороны Украины для выполнения разведывательных задач и поддержки военных операций на фронте.