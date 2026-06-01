Китай розробив спеціальну фарбу, що маскує БпЛА для радарів

Китайська компанія Star-Navi із Шеньчженя представила серію спеціалізованого покриття XRAM-C. Нова розробка призначена для зниження радіолокаційної помітності безпілотних літальних апаратів, що може суттєво ускладнити роботу систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Defence Blog.

За інформацією розробників, цей матеріал не відбиває радіохвилі назад до радара, а поглинає частину енергії радіолокаційного сигналу та перетворює її на теплову енергію. Внаслідок цього інтенсивність сигналу, який повертається до радіолокаційної станції, значно зменшується, що заважає системам ППО вчасно виявляти та супроводжувати повітряні цілі.

Модифікації покриття та технічні характеристики

Виробник створив лінійку фарб, яка складається з трьох модифікацій, кожна з яких оптимізована під певні частотні діапазони радарів:

XRAM-C105 — розроблена для захисту в Х- та Ku-діапазонах;

XRAM-C112 — орієнтована на роботу в S- та C-діапазонах;

XRAM-C113B — розрахована на ширше покриття одночасно в C- та X-діапазонах.

Покриття наноситься на поверхню безпілотників звичайним методом розпилення і не потребує створення спеціалізованої промислової інфраструктури. Продукт є комерційно доступним та постачається у звичайних ємностях вагою 1, 5 та 10 кг.

Експерти зазначають, що фарба забезпечує зниження рівня відбитого радіолокаційного сигналу щонайменше на 3 децибели залежно від конкретного діапазону частот. Крім того, під час тестів матеріал підтвердив високу стійкість до складних умов експлуатації. Покриття зберігає свої базові властивості при температурах до 250°C протягом 100 гоням, є стійким до тривалих вібраційних навантажень, а також успішно пройшло 2000-годинні випробування у сольовому тумані. Останнє свідчить про можливість ефективного застосування фарби на морських та прибережних об’єктах.

Аналітики наголошують, що вихід на ринок таких комерційних радіопоглинальних розробок змінює правила гри. Технології зниження радіолокаційної помітності, які раніше були частиною виключно секретних державних військових програм, тепер стають доступними для широкого кола цивільних виробників дронів.

