Китай упраздняет налоговые льготы на платину, стимулируя ветровую энергетику

Правительство Китая начнет взимать налог на добавленную стоимость (НДС) по продаже платины отечественного и импортного производства, а также по импорту платиновых ювелирных изделий с 1 ноября, сообщило Министерство финансов КНР в пятницу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Одновременно вводится 50% возврата НДС на продукцию, используемую в морской ветроэнергетике, которое будет действовать до конца 2027 года.

Этот шаг направлен на поддержку возобновляемой энергетики и ускорение энергетического перехода страны.

Некоторые из налоговых льгот, которые планируется упразднить, действовали на протяжении многих десятилетий. Они касались, в частности, операций с алмазами, добычи метана угольных пластов и услуг по техническому обслуживанию самолетов.

Что касается платины, то соответствующие налоговые правила в Китае были установлены еще в 2003 году.

Воздействие на рынок платины

После объявления спотовые цены на платину упали более чем на 3%, поскольку снижение торговой напряженности между США и Китаем отчасти повлияло на спрос.

Спрос на платину остается высоким из-за использования в каталитических нейтрализаторах, лабораторном оборудовании и ювелирных изделиях, что поддерживает многолетний дефицит металла. Цена платины в 2025 году выросла почти на 74%.

Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют, что спрос на платину будет превышать предложение в течение десятилетия.

Для импортируемой платины, проданной через Zhongbo Shijin Technology and Trade Co. на Шанхайской золотовалютной бирже налоговые органы будут выставлять специальные счета-фактуры по НДС.

Добавим, в конце мая спотовая цена платины достигла $1097,54 за унцию – самого высокого уровня с мая 2023 года.