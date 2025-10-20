Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Китай упраздняет налоговые льготы на платину, стимулируя ветровую энергетику

слитки платины
Платина значительно выросла в цене / Freepik

Правительство Китая начнет взимать налог на добавленную стоимость (НДС) по продаже платины отечественного и импортного производства, а также по импорту платиновых ювелирных изделий с 1 ноября, сообщило Министерство финансов КНР в пятницу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Одновременно вводится 50% возврата НДС на продукцию, используемую в морской ветроэнергетике, которое будет действовать до конца 2027 года.

Этот шаг направлен на поддержку возобновляемой энергетики и ускорение энергетического перехода страны.

Некоторые из налоговых льгот, которые планируется упразднить, действовали на протяжении многих десятилетий. Они касались, в частности, операций с алмазами, добычи метана угольных пластов и услуг по техническому обслуживанию самолетов.

Что касается платины, то соответствующие налоговые правила в Китае были установлены еще в 2003 году.

Воздействие на рынок платины

После объявления спотовые цены на платину упали более чем на 3%, поскольку снижение торговой напряженности между США и Китаем отчасти повлияло на спрос.

Спрос на платину остается высоким из-за использования в каталитических нейтрализаторах, лабораторном оборудовании и ювелирных изделиях, что поддерживает многолетний дефицит металла. Цена платины в 2025 году выросла почти на 74%.

Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют, что спрос на платину будет превышать предложение в течение десятилетия.

Для импортируемой платины, проданной через Zhongbo Shijin Technology and Trade Co. на Шанхайской золотовалютной бирже налоговые органы будут выставлять специальные счета-фактуры по НДС.

Добавим, в конце мая спотовая цена платины достигла $1097,54 за унцию – самого высокого уровня с мая 2023 года.

Автор:
Татьяна Гойденко