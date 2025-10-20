Запланована подія 2

Китай скасовує податкові пільги на платину, стимулюючи вітрову енергетику

зливки платини
Платина значно зросла у ціні / Freepik

Уряд Китаю почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) з продажу платини вітчизняного та імпортного виробництва, а також з імпорту платинових ювелірних виробів з 1 листопада, повідомило Міністерство фінансів КНР у п’ятницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Одночасно запроваджується 50% повернення ПДВ на продукцію, що використовується у морській вітроенергетиці, яке діятиме до кінця 2027 року.

Цей крок спрямований на підтримку відновлюваної енергетики та пришвидшення енергетичного переходу країни.

Деякі з податкових пільг, які планується скасувати, діяли протягом багатьох десятиліть. Вони стосувалися, зокрема, операцій з алмазами, видобутку метану вугільних пластів та надання послуг з технічного обслуговування літаків.

Щодо платини, відповідні податкові правила в Китаї були встановлені ще у 2003 році.

Вплив на ринок платини

Після оголошення спотові ціни на платину впали більш ніж на 3%, оскільки зниження торговельної напруженості між США та Китаєм частково вплинуло на попит.

Попит на платину залишається високим через її використання у каталітичних нейтралізаторах, лабораторному обладнанні та ювелірних виробах, що підтримує багаторічний дефіцит металу. Ціна платини у 2025 році зросла майже на 74%.

Аналітики Bloomberg Intelligence прогнозують, що попит на платину перевищуватиме пропозицію протягом решти десятиліття.

Для імпортованої платини, проданої через Zhongbo Shijin Technology and Trade Co. на Шанхайській золотовалютній біржі, податкові органи виставлятимуть спеціальні рахунки-фактури з ПДВ.

Додамо, в кінці травня спотова ціна платини досягла $1097,54 за унцію  — найвищого рівня з травня 2023 року.

Автор:
Тетяна Гойденко