Китай установил самый низкий показатель экономического роста с 1991 года

Китай объявил о снижении целевого показателя экономического роста на 2026 год до диапазона 4,5-5%. Это самый низкий ориентир для страны за последние 35 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC.

100 крупных проектов

Премьер-министр Ли Цян представил эти данные в 46-страничном отчете, где также были обозначены приоритеты 15-го пятилетнего плана развития страны.

Новый экономический план предполагает реализацию более чем 100 крупных проектов, направленных на усиление промышленного потенциала Китая.

Основной упор сделан на научные исследования, высокие технологии и цифровизацию ключевых отраслей с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Пекин стремится возглавить глобальный рынок зеленой энергетики, в то же время пытаясь стимулировать внутреннее потребление, чтобы уменьшить критическую зависимость от экспорта, остающегося в настоящее время главным двигателем экономики.

Демографические и отраслевые вызовы

Одним из главных сдерживающих факторов для китайской экономики остается продолжающийся кризис на рынке недвижимости, ранее обеспечивавший до трети ВВП страны.

Кроме того, Пекин вынужден решать проблемы сокращения рождаемости и старения населения.

Энергетическая безопасность

Экономическая стабильность Китая оказалась под угрозой из-за торговой напряженности с США и введения новых тарифов администрацией Дональда Трампа.

Ситуацию осложняет энергетический кризис: из-за конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана и Израиля Пекин потерял доступ к источникам дешевой нефти.

Напомним, Китай призвал все стороны войны в Иране обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, чтобы обеспечить продолжение торговли по этому водному пути.