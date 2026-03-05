Запланована подія 2

Китай встановив найнижчий показник економічного зростання з 1991 року

Китай
Китай знизив орієнтир ВВП / Depositphotos

Китай оголосив про зниження цільового показника економічного зростання на 2026 рік до діапазону 4,5%–5%. Це найнижчий орієнтир для країни за останні 35 років. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє ВВС.

100 великих проєктів

Прем’єр-міністр Лі Цян представив ці дані у 46-сторінковому звіті, де також було окреслено пріоритети 15-го п'ятирічного плану розвитку країни.

Новий економічний план передбачає реалізацію понад 100 великих проєктів, спрямованих на посилення промислового потенціалу Китаю.

Основний акцент зроблено на наукові дослідження, високі технології та цифровізацію ключових галузей за допомогою інструментів штучного інтелекту.

Пекін також прагне очолити глобальний ринок зеленої енергетики, водночас намагаючись стимулювати внутрішнє споживання, щоб зменшити критичну залежність від експорту, який наразі залишається головним рушієм економіки.

Демографічні та галузеві виклики

Одним із головних стримувальних факторів для китайської економіки залишається тривала криза на ринку нерухомості, який раніше забезпечував до третини ВВП країни.

Крім того, Пекін змушений вирішувати проблеми скорочення народжуваності та старіння населення. 

Енергетична безпека

Економічна стабільність Китаю опинилася під загрозою через торговельну напруженість із США та запровадження нових тарифів адміністрацією Дональда Трампа.

Ситуацію ускладнює енергетична криза: через конфлікт на Близькому Сході за участю Ірану та Ізраїлю Пекін втратив доступ до джерел дешевої нафти.

Фото 2 — Китай встановив найнижчий показник економічного зростання з 1991 року

Нагадаємо, Китай закликав усі сторони війни в Ірані забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку, щоб забезпечити продовження торгівлі цим водним шляхом.

Автор:
Тетяна Бесараб