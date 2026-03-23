Китай ввел ручную регулировку цен на топливо, чтобы сдержать подорожание бензина

В понедельник власти Китая повысили государственные цены на бензин и дизель, но ограничив повышение примерно наполовину от запланированного уровня. Такое решение было принято, чтобы защитить потребителей от резкого подорожания нефти на мировых рынках и сохранить экономическую стабильность в стране.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, несмотря на вмешательство государства, нынешнее повышение стало самым большим за всю историю наблюдений.

Согласно решению регулятора, максимальные цены на бензин выросли на 1160 юаней (168 долларов США) за тонну, а на дизельное топливо – на 1115 юаней.

Если бы правительство не применило механизм сдерживания, подорожание было бы вдвое более существенным. Основной причиной скачка цен является война на Ближнем Востоке, которая подтолкнула нефтяные котировки к наблюдаемым уровням в 2022 году.

Реакция потребителей

В ожидании официального повышения цен водители по всей стране начали массово выстраиваться в очереди на АЗС в воскресенье вечером.

По оценкам, после внедрения новых тарифов заправка 50-литрового бака обойдется владельцу частного авто примерно на 6,5 долларов дороже.

В социальных сетях пользователи все чаще обсуждают переход на электромобили как альтернативу дорогостоящему топливу, отмечая значительную разницу в стоимости зарядки в ночные часы.

Воздействие на экономику

Аналитики прогнозируют, что удорожание нефти на каждые 10% может повысить инфляцию цен производителей в Китае на 0,4 процентных пункта.

В то же время, государственное вмешательство в ценообразование создает давление на нефтеперерабатывающие заводы. Доходы независимых предприятий в провинции Шаньдун уже упали до трехлетнего минимума.

Высокие цены на сырье в сочетании со слабым потребительским спросом и запретом на экспорт топлива приводят к накоплению избыточных запасов на складах и росту убытков отрасли.

Напомним, мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.