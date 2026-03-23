Китай ввів ручне регулювання цін на пальне, щоб стримати здорожчання бензину

У понеділок влада Китаю підвищила державні ціни на бензин і дизель, але обмеживши підвищення приблизно наполовину від запланованого рівня. Таке рішення ухвалили, щоб захистити споживачів від різкого подорожчання нафти на світових ринках та зберегти економічну стабільність у країні.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що попри втручання держави, нинішнє підвищення стало найбільшим за всю історію спостережень.

Згідно з рішенням регулятора, максимальні ціни на бензин зросли на 1160 юанів (168 доларів США) за тонну, а на дизельне паливо — на 1115 юанів.

Якби уряд не застосував механізм стримування, подорожчання було б удвічі суттєвішим. Основною причиною стрибка цін є війна на Близькому Сході, яка підштовхнула нафтові котирування до рівнів, що спостерігалися у 2022 році.

Реакція споживачів

Очікуючи офіційного підвищення цін, водії по всій країні почали масово вишиковуватися в черги на АЗС у неділю ввечері.

За оцінками, після впровадження нових тарифів заправка 50-літрового бака коштуватиме власнику приватного авто приблизно на 6,5 доларів дорожче.

У соціальних мережах користувачі дедалі частіше обговорюють перехід на електромобілі як альтернативу дорогому пальному, зазначаючи значну різницю у вартості зарядки в нічні години.

Вплив на економіку

Аналітики прогнозують, що здорожчання нафти на кожні 10% може підвищити інфляцію цін виробників у Китаї на 0,4 процентного пункту.

Водночас державне втручання в ціноутворення створює тиск на нафтопереробні заводи. Прибутки незалежних підприємств у провінції Шаньдун уже впали до трирічного мінімуму.

Високі ціни на сировину в поєднанні зі слабким споживчим попитом та забороною на експорт палива призводять до накопичення надлишкових запасів на складах та зростання збитків галузі.

Нагадаємо, світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.