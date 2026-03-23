Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китай ввів ручне регулювання цін на пальне, щоб стримати здорожчання бензину

азс
Ціни на бензин у Китаї злетіли до рівня 2022 року / Depositphotos

У понеділок влада Китаю підвищила державні ціни на бензин і дизель, але обмеживши підвищення приблизно наполовину від запланованого рівня. Таке рішення ухвалили, щоб захистити споживачів від різкого подорожчання нафти на світових ринках та зберегти економічну стабільність у країні.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що попри втручання держави, нинішнє підвищення стало найбільшим за всю історію спостережень.

Згідно з рішенням регулятора, максимальні ціни на бензин зросли на 1160 юанів (168 доларів США) за тонну, а на дизельне паливо — на 1115 юанів.

Якби уряд не застосував механізм стримування, подорожчання було б удвічі суттєвішим. Основною причиною стрибка цін є війна на Близькому Сході, яка підштовхнула нафтові котирування до рівнів, що спостерігалися у 2022 році.

Реакція споживачів 

Очікуючи офіційного підвищення цін, водії по всій країні почали масово вишиковуватися в черги на АЗС у неділю ввечері.

За оцінками, після впровадження нових тарифів заправка 50-літрового бака коштуватиме власнику приватного авто приблизно на 6,5 доларів дорожче.

У соціальних мережах користувачі дедалі частіше обговорюють перехід на електромобілі як альтернативу дорогому пальному, зазначаючи значну різницю у вартості зарядки в нічні години.

Вплив на економіку

Аналітики прогнозують, що здорожчання нафти на кожні 10% може підвищити інфляцію цін виробників у Китаї на 0,4 процентного пункту.

Водночас державне втручання в ціноутворення створює тиск на нафтопереробні заводи. Прибутки незалежних підприємств у провінції Шаньдун уже впали до трирічного мінімуму.

Високі ціни на сировину в поєднанні зі слабким споживчим попитом та забороною на експорт палива призводять до накопичення надлишкових запасів на складах та зростання збитків галузі.

Нагадаємо, світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.

Автор:
Тетяна Бесараб