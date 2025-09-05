Запланована подія 2

Китай ввел временные пошлины на свинину с ЕС, размер которых может достигать 62,4%: причина

свиньи
КНР ввела временные пошлины на свинину из ЕС. / Freepik

Китай 5 сентября ввел временные антидемпинговые пошлины на импорт некоторых видов свинины из Европейского Союза. Новые пошлины, размер которых может достигать 62,4%, вступают в силу 10 сентября. Это решение усугубляет торговый спор между Китаем и ЕС, который начался после введения европейских тарифов на китайские электромобили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Министерство торговли Китая заявило, что предварительное расследование выявило доказательства демпинга, что наносит ущерб отечественным производителям. Размер пошлин установлен в диапазоне от 15,6 до 62,4%.

Детали и возможные последствия

Расследование, продолжающееся с июня прошлого года, охватило экспорт свинины из ЕС на сумму более 2 миллиардов долларов. Крупнейшие поставщики — Испания, Нидерланды и Дания — могут больше всего пострадать от этого решения. Значительную часть европейского экспорта свинины в Китай составляют субпродукты уши, носы, ноги, которые ценятся в китайской кухне, но для которых существует не так много альтернативных рынков сбыта.

Хотя пошлины предыдущие, их введение развеяло надежды производителей на быстрое урегулирование торгового спора. Расследование должно завершиться в декабре, и к настоящему моменту пошлины теоретически могут быть отменены или изменены. Существует прецедент, когда Китай продолжал расследование даже после введения предыдущих пошлин, что оставляет простор для дальнейших переговоров.

Напомним, Европейская комиссия 28 августа предложила упразднить пошлины на импортные промышленные товары из США в обмен на снижение тарифов на европейские автомобили с 27,5% до 15% .

Автор:
Татьяна Ковальчук