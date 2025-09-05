Запланована подія 2

Китай запровадив тимчасові мита на свинину з ЄС, розмір яких може сягати 62,4%: причина

КНР запровадила тимчасові мита на свинину з ЄС. / Freepik

Китай 5 вересня запровадив тимчасові антидемпінгові мита на імпорт деяких видів свинини з Європейського Союзу. Нові мита, розмір яких може сягати 62,4%, набувають чинності 10 вересня. Це рішення поглиблює торговельну суперечку між Китаєм та ЄС, яка розпочалася після запровадження європейських тарифів на китайські електромобілі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що попереднє розслідування виявило докази демпінгу, що завдає шкоди вітчизняним виробникам. Розмір мит встановлено в діапазоні від 15,6% до 62,4%.

Деталі та можливі наслідки

Розслідування, що триває з червня минулого року, охопило експорт свинини з ЄС на суму понад 2 мільярди доларів. Найбільші постачальники — Іспанія, Нідерланди та Данія — можуть найбільше постраждати від цього рішення. Значну частину європейського експорту свинини до Китаю складають субпродукти — вуха, носи, ноги, що цінуються в китайській кухні, але для яких існує не так багато альтернативних ринків збуту.

Хоча мита є попередніми, їх запровадження розвіяло надії виробників на швидке врегулювання торгової суперечки. Розслідування має завершитися в грудні, і до цього моменту мита теоретично можуть бути скасовані або змінені. Існує прецедент, коли Китай продовжував розслідування навіть після введення попередніх мит, що залишає простір для подальших переговорів.

Нагадаємо, Європейська комісія 28 серпня запропонувала скасувати мита на імпортні промислові товари зі США в обмін на зниження тарифів на європейські автомобілі з 27,5% до 15%.

Автор:
Тетяна Ковальчук