Китай закрыл лазейку для экспорта новых автомобилей под видом б/у

Китай ввел новые ограничения на экспорт автомобилей, закрыв лазейку, позволявшую трейдерам поставлять новые авто за границу под видом подержанных. Теперь компании должны доказывать наличие послепродажного обслуживания и получать разрешение производителя, в противном случае не получат экспортную лицензию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Если трейдеры не представят эти данные, они не получат экспортную лицензию. Местные власти должны вести учет нарушителей и проверять достоверность информации в экспортных документах.

Новые правила направлены на более жесткий контроль экспорта и предотвращение проблем с качеством и нарушением правил стран назначения. Особое внимание уделяется автомобилям с нулевым пробегом, ранее использовавшимся для манипуляций с продажами и поставками.

В этом году китайские власти уже неоднократно предпринимали меры по сдерживанию быстрого роста автомобильной промышленности, в частности, ограничения на систему скидок, требования по конструкции автомобильных деталей и разрешение на экспорт электромобилей.

Одновременно промышленность Китая сталкивается с избытком производственных мощностей внутри страны и растущим спросом на электромобили и гибриды за рубежом, что стимулировало трейдеров пользоваться менее регулируемой категорией экспорта. Новые правила имеют целью ликвидировать такие лазейки и обеспечить контроль за качеством экспортируемых автомобилей.

Заметим, что на украинском рынке автомобили из Китая также пользуются популярностью. В октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых "китайцев" - 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.