Китай закрив лазівку для експорту нових автомобілів під виглядом вживаних

Китай запровадив нові обмеження на експорт автомобілів, закривши лазівку, що дозволяла трейдерам постачати нові авто за кордон під виглядом вживаних. Тепер компанії повинні доводити наявність післяпродажного обслуговування та отримувати дозвіл виробника, інакше не отримають експортну ліцензію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Якщо трейдери не нададуть ці дані, вони не отримають експортну ліцензію. Місцеві органи влади повинні вести облік порушників та перевіряти достовірність інформації в експортних документах.

Нові правила спрямовані на жорсткіший контроль експорту та запобігання проблемам із якістю та порушенням правил країн призначення. Особлива увага приділяється автомобілям з нульовим пробігом, які раніше використовувалися для маніпуляцій із продажами та поставками.

Цього року китайська влада вже неодноразово впроваджувала заходи для стримування швидкого зростання автомобільної промисловості, зокрема обмеження на систему знижок, вимоги щодо конструкції автомобільних деталей та дозвіл на експорт електромобілів.

Одночасно промисловість Китаю стикається з надлишком виробничих потужностей всередині країни та зростаючим попитом на електромобілі та гібриди за кордоном, що стимулювало трейдерів користуватися менш регульованою категорією експорту. Нові правила мають на меті ліквідувати такі лазівки та забезпечити контроль за якістю автомобілів, що експортуються.

Зауважимо, що на українському ринку авто з Китаю також користуються популярністю. У жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових "китайців" - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.