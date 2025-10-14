Запланована подія 2

Китай запретил экспорт чипов Nexperia после вмешательства Нидерландов

Китайское правительство запретило экспорт чипов Nexperia, произведенных в Китае. Это решение блокирует поставку продукции компании за пределы страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NOS.

Запрет вступил в силу непосредственно после того, как правительство Нидерландов вмешалось в управление, мотивируя это риском передачи критических технологий Китая.

На своем сайте Nexperia заявляет, что компания тесно сотрудничает с правительственными учреждениями Китая, чтобы смягчить влияние этого мероприятия. Кроме того, компания активно консультируется с китайскими властями, чтобы получить увольнение.

Компания имеет несколько филиалов по всему миру и производит относительно простые чипы для таких приложений как телефоны, автомобили и солнечные панели. В 2019 году китайская компания Wingtech приобрела всю компанию, но ее штаб-квартира осталась в Нидерландах.

После того, как в сентябре правительство Нидерландов активировало механизм защиты нацбезопасности, Хозяйственная палата Амстердамского суда отстранила китайского руководителя Nexperia Чжана Сюэчжена.

Суд обнаружил обоснованные сомнения в его действиях, в частности, размещении многомиллионного, но ненужного заказа у китайской компании WSS, в которой Чжан Сюэчжен также имел долю.

Нидерланды взяли под контроль Nexperia

В воскресенье, 12 октября, Министерство экономики Нидерландов объявило, что взяло под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia. Этот шаг стал возможным благодаря применению Закона о доступности товаров из-за выявленных "серьезных недостатков в управлении" в компании, которая с 2019 года контролируется китайской группой Wingtech.

Как заявили в ведомстве, целью этого шага является предотвращение недоступности готовой продукции и полуфабрикатов Nexperia для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники в "чрезвычайной ситуации".

Китай назвал действия Нидерландов реакцией на давление со стороны США, ранее внесших Wingtech в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. В то же время в день наложения ограничений со стороны США - 30 сентября - Нидерланды почти одновременно вмешались в дела Nexperia.

Ранее Китай усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, объявив об ограничениях для зарубежных оборонных компаний и производителей полупроводников.

Автор:
Татьяна Бессараб