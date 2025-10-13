Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов Nexperia

Правительство Нидерландов взяло под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia, мотивируя это угрозой экономической безопасности и необходимостью сохранения ключевых технологий в Европе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times .

Министерство экономики Нидерландов в воскресенье, 12 октября, объявило о применении Закона о доступности товаров из-за "серьезных недостатков в управлении" в Nexperia, которое с 2019 года контролируется китайской группой Wingtech.

Как заявили в ведомстве, целью этого шага является предотвращение недоступности готовой продукции и полуфабрикатов Nexperia для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники в "чрезвычайной ситуации".

Министр экономики Винсент Карреманс теперь имеет право блокировать или отменять решение совета директоров Nexperia. Меры были приняты еще 30 сентября, но обнародованы только сейчас.

Реакция Wingtech

Китайский собственник, компания Wingtech, подверг резкой критике решение, назвав его "актом чрезмерного вмешательства, обусловленным геополитической предвзятостью", что противоречит принципам рыночной экономики. Акции Wingtech на фондовой бирже в Шанхае в понедельник упали на максимальные 10%.

Wingtech обратилась за помощью к правительству Китая и сообщила об изменении контроля в Nexperia.

Wingtech также подтвердила, что 30 сентября правительство Нидерландов издало распоряжение, которое запрещает Nexperia и ее филиалам вносить какие-либо корректировки в активы, интеллектуальную собственность и персонал в течение года.

На следующий день, 1 октября, три топ-менеджера Nexperia обратились в суд Амстердама. Суд немедленно приостановил полномочия китайского генерального директора Чжан Сюэчжэна (как исполнительного, так и неисполнительного директора).

7 октября суд приказал назначить независимого директора, не являющегося гражданином Китая, который имел бы решающее право голоса и представлял бы Nexperia. Суд также постановил, что все акции Nexperia, кроме одной, должны быть переданы в управление ответственного лица, имя которого еще не определено, для целей управления, сообщила компания Wingtech.

Правительство Нидерландов, ранее уже ограничивало продажу передового оборудования для производства чипов компанией ASML в Китай под давлением США, подчеркнуло, что его последние действия не направлены против других стран или сектора, а касаются исключительно "недостатков" в работе Nexperia.

Напомним, Китай усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, объявив об ограничениях для зарубежных оборонных компаний и производителей полупроводников.