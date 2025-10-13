Нідерланди взяли під контроль китайського виробника чипів Nexperia

Уряд Нідерландів взяв під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia, мотивуючи це загрозою економічній безпеці та необхідністю збереження ключових технологій в Європі.

Міністерство економіки Нідерландів у неділю, 12 жовтня, оголосило про застосування Закону про доступність товарів через "серйозні недоліки в управлінні" в Nexperia, яка з 2019 року контролюється китайською групою Wingtech.

Як заявили у відомстві, метою цього кроку є запобігання недоступності готової продукції та напівфабрикатів Nexperia для європейської автомобільної промисловості та побутової електроніки в "надзвичайній ситуації".

Міністр економіки Вінсент Карреманс тепер має право блокувати або скасовувати рішення ради директорів Nexperia. Заходи були вжиті ще 30 вересня, але оприлюднені лише зараз.

Реакція Wingtech

Китайський власник, компанія Wingtech, різко розкритикувала рішення, назвавши його "актом надмірного втручання, зумовленим геополітичною упередженістю", що суперечить принципам ринкової економіки. Акції Wingtech на фондовій біржі в Шанхаї в понеділок впали на максимальні 10%.

Wingtech звернулася по допомогу до уряду Китаю та повідомила про зміну контролю в Nexperia.

Wingtech також підтвердила, що 30 вересня уряд Нідерландів видав розпорядження, яке забороняє Nexperia та її філіям вносити будь-які коригування до активів, інтелектуальної власності та персоналу протягом року.

Наступного дня, 1 жовтня, троє топ-менеджерів Nexperia звернулися до суду Амстердама. Суд негайно призупинив повноваження китайського генерального директора Чжан Сюечжена (як виконавчого, так і невиконавчого директора).

7 жовтня суд наказав призначити незалежного директора, який не є громадянином Китаю, і який мав би вирішальне право голосу та представляв би Nexperia. Суд також постановив, що всі акції Nexperia, крім однієї, мають бути передані під управління відповідальної особи, ім'я якої ще не визначено, для цілей управління, повідомила компанія Wingtech.

Уряд Нідерландів, який раніше вже обмежував продаж передового обладнання для виробництва чипів компанією ASML до Китаю під тиском США, наголосив, що його останні дії не спрямовані проти інших країн чи сектору, а стосуються виключно "недоліків" у роботі Nexperia.

