Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,55

41,42

EUR

48,68

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нідерланди взяли під контроль китайського виробника чипів Nexperia

чипи
Nexperia перейшла під управління Нідерландів / Depositphotos

Уряд Нідерландів взяв під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia, мотивуючи це загрозою економічній безпеці та необхідністю збереження ключових технологій в Європі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Міністерство економіки Нідерландів у неділю, 12 жовтня, оголосило про застосування Закону про доступність товарів через "серйозні недоліки в управлінні" в Nexperia, яка з 2019 року контролюється китайською групою Wingtech.

Як заявили у відомстві, метою цього кроку є запобігання недоступності готової продукції та напівфабрикатів Nexperia для європейської автомобільної промисловості та побутової електроніки в "надзвичайній ситуації".

Міністр економіки Вінсент Карреманс тепер має право блокувати або скасовувати рішення ради директорів Nexperia. Заходи були вжиті ще 30 вересня, але оприлюднені лише зараз.

Реакція Wingtech 

Китайський власник, компанія Wingtech, різко розкритикувала рішення, назвавши його "актом надмірного втручання, зумовленим геополітичною упередженістю", що суперечить принципам ринкової економіки. Акції Wingtech на фондовій біржі в Шанхаї в понеділок впали на максимальні 10%.

Wingtech звернулася по допомогу до уряду Китаю та повідомила про зміну контролю в Nexperia. 

Wingtech також підтвердила, що 30 вересня уряд Нідерландів видав розпорядження, яке забороняє Nexperia та її філіям вносити будь-які коригування до активів, інтелектуальної власності та персоналу протягом року.

Наступного дня, 1 жовтня, троє топ-менеджерів Nexperia звернулися до суду Амстердама. Суд негайно призупинив повноваження китайського генерального директора Чжан Сюечжена (як виконавчого, так і невиконавчого директора). 

7 жовтня суд наказав призначити незалежного директора, який не є громадянином Китаю, і який мав би вирішальне право голосу та представляв би Nexperia. Суд також постановив, що всі акції Nexperia, крім однієї, мають бути передані під управління відповідальної особи, ім'я якої ще не визначено, для цілей управління, повідомила компанія Wingtech.  

Уряд Нідерландів, який раніше вже обмежував продаж передового обладнання для виробництва чипів компанією ASML до Китаю під тиском США, наголосив, що його останні дії не спрямовані проти інших країн чи сектору, а стосуються виключно "недоліків" у роботі Nexperia.

Нагадаємо, Китай посилив контроль над експортом рідкісноземельних елементів, оголосивши про обмеження для закордонних оборонних компаній і виробників напівпровідників. 

Автор:
Тетяна Бесараб