Китай заборонив експорт чипів Nexperia після втручання Нідерландів

Китайський уряд заборонив експорт чипів Nexperia, вироблених у Китаї. Це рішення блокує постачання продукції компанії за межі країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NOS.

Заборона набула чинності безпосередньо після того, як уряд Нідерландів втрутився в управління, мотивуючи це ризиком передачі критичних технологій Китаю.

На своєму вебсайті Nexperia заявляє, що компанія тісно співпрацює з урядовими установами Китаю, щоб пом'якшити вплив цього заходу. Крім того, компанія активно консультується з китайською владою, щоб отримати звільнення.

Компанія має кілька філій по всьому світу та виробляє відносно прості чипи для таких застосувань, як телефони, автомобілі та сонячні панелі. У 2019 році китайська компанія Wingtech придбала всю компанію, але її штаб-квартира залишилася в в Нідерландах.

Після того як у вересні уряд Нідерландів активував механізм захисту нацбезпеки, Господарська палата Амстердамського суду відсторонила китайського керівника Nexperia Чжана Сюечжена.

Суд виявив обґрунтовані сумніви щодо його дій, зокрема, розміщення багатомільйонного, але непотрібного замовлення у китайській компанії WSS, в якій Чжан Сюечжен також мав частку.

Нідерланди взяли під контроль Nexperia

У неділю, 12 жовтня, Міністерство економіки Нідерландів оголосило, що взяло під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia. Цей крок став можливим завдяки застосуванню Закону про доступність товарів через виявлені "серйозні недоліки в управлінні" в компанії, яка з 2019 року контролюється китайською групою Wingtech.

Як заявили у відомстві, метою цього кроку є запобігання недоступності готової продукції та напівфабрикатів Nexperia для європейської автомобільної промисловості та побутової електроніки в "надзвичайній ситуації".

Китай назвав дії Нідерландів реакцією на тиск з боку США, які раніше внесли Wingtech до списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці. Водночас у день накладення обмежень зі сторони США - 30 вересня - Нідерланди майже одночасно втрутилися у справи Nexperia.

Раніше Китай посилив контроль над експортом рідкісноземельних елементів, оголосивши про обмеження для закордонних оборонних компаній і виробників напівпровідників.