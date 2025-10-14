Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китай заборонив експорт чипів Nexperia після втручання Нідерландів

Nexperia
Китай блокує експорт чипів Nexperia

Китайський уряд заборонив експорт чипів Nexperia, вироблених у Китаї. Це рішення блокує постачання продукції компанії за межі країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NOS.

Заборона набула чинності безпосередньо після того, як уряд Нідерландів втрутився в управління, мотивуючи це ризиком передачі критичних технологій Китаю.

На своєму вебсайті Nexperia заявляє, що компанія тісно співпрацює з урядовими установами Китаю, щоб пом'якшити вплив цього заходу. Крім того, компанія активно консультується з китайською владою, щоб отримати звільнення.

Компанія має кілька філій по всьому світу та виробляє відносно прості чипи для таких застосувань, як телефони, автомобілі та сонячні панелі. У 2019 році китайська компанія Wingtech придбала всю компанію, але її штаб-квартира залишилася в  в Нідерландах.

Після того як у вересні уряд Нідерландів активував механізм захисту нацбезпеки, Господарська палата Амстердамського суду відсторонила китайського керівника Nexperia Чжана Сюечжена.

Суд виявив обґрунтовані сумніви щодо його дій, зокрема, розміщення багатомільйонного, але непотрібного замовлення у китайській компанії WSS, в якій Чжан Сюечжен також мав частку.  

Нідерланди взяли під контроль Nexperia

У неділю, 12 жовтня, Міністерство економіки Нідерландів оголосило, що взяло під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia. Цей крок став можливим завдяки застосуванню Закону про доступність товарів через виявлені "серйозні недоліки в управлінні" в компанії, яка з 2019 року контролюється китайською групою Wingtech.  

Як заявили у відомстві, метою цього кроку є запобігання недоступності готової продукції та напівфабрикатів Nexperia для європейської автомобільної промисловості та побутової електроніки в "надзвичайній ситуації".

Китай назвав дії Нідерландів реакцією на тиск з боку США, які раніше внесли Wingtech до списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці. Водночас у день накладення обмежень зі сторони США - 30 вересня - Нідерланди майже одночасно втрутилися у справи Nexperia.

Раніше Китай посилив контроль над експортом рідкісноземельних елементів, оголосивши про обмеження для закордонних оборонних компаній і виробників напівпровідників. 

Автор:
Тетяна Бесараб