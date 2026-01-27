Китайская Anta купила 29% акций Puma за $1,8 млрд и стала крупнейшим акционером

Китайская компания Anta Sports приобрела 29,06% акций Puma у семьи Пино за 1,5 млрд евро (1,8 млрд долларов), став крупнейшим акционером немецкого производителя спортивной одежды. Anta планирует использовать свой опыт для поддержки Puma на прибыльном китайском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Reuters.

Инвестиции Anta в Puma

Anta заявила, что использует свой опыт для поддержки Puma на прибыльном китайском рынке и поможет компании возобновить продажи. Соглашение также способствует планам Anta стать более глобальным бизнесом; бренд является владельцем Fila и спонсором Salomon.

Инвестиционный фонд семьи Пино Artemis, контролирующий конгломерат роскошных брендов Kering, продал свою долю Puma за 35 евро за акцию наличными, что поможет фонду снизить долговую нагрузку.

Акции Puma сначала выросли на 17%, а к 14:45 – на 9%, хотя остаются близкими к самым низким показателям за десятилетие. Предложение Anta включает 62% премию к цене закрытия акций Puma в 21,63 евро.

Соглашение появляется на фоне усилий Puma восстановить позиции на рынке после потери части против Nike, Adidas и новых брендов, таких как On Running.

Генеральный директор Puma Артур Хоэльд назвал соглашение "вотумом доверия" к бренду и его стратегическому развитию: "Anta стремится помочь Puma реализовать потенциал своего бренда и создать долгосрочную ценность для потребителей и акционеров".

Anta планирует развивать Puma на китайском рынке

Китайская компания Anta приобрела долю Puma и планирует активно развивать бренд в Китае, где он приносит только 7% мировых доходов. По словам Вэй Линь, глобального вице-президента Anta, компания имеет большой опыт в продвижении спортивных брендов и может помочь Puma значительно увеличить продажи на прибыльном китайском рынке.

Anta уже управляет несколькими известными брендами, среди которых Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport, Maia Active, а также Amer Sports, владелец Salomon, Arc'teryx, Wilson. Опыт компании показывает, что способен успешно поддерживать бренды на глобальном уровне даже в сложных рыночных условиях.

По словам Кристиана Рейндла из Union Investment, Puma находится в процессе реструктуризации, и Anta намерена способствовать стабильному развитию компании, но не планирует ее полного поглощения. После завершения сделки Anta стремится получить места в совете директоров Puma, чтобы участвовать в стратегическом управлении и развитии бренда.

Акции Anta после объявления сделки выросли на 2%, демонстрируя доверие инвесторов к планам компании по расширению Puma на китайском и мировом рынках.

Puma под давлением

Puma сталкивается с усиленной конкуренцией и слабым спросом на новые модели кроссовок, включая Speedcat. Генеральный директор Артур Хоэльд проводит реорганизацию компании, сокращая более 1400 рабочих мест.

Китайская Anta приобрела около 29% акций Puma в фонде Artemis, предоставляя финансирование для поддержки бренда и доверяя команде Хоэльда в реализации стратегии ограничения скидок, оптимизации ассортимента и улучшения маркетинга. Соглашение ждет антимонопольных и регуляторных разрешений в Китае и других юрисдикциях.

О Puma

Основанная в 1948 году, немецкая компания Puma в прошлом году получила чистую прибыль 281,6 млн евро при продажах 8,8 млрд евро. Глобальная рабочая сила компании насчитывает около 22 000 человек.

Puma является спонсором, в частности, футбольного клуба "Манчестер Сити", сборной Португалии и мужской сборной Дании по гандболу. До полномасштабного вторжения сеть Puma в Украине насчитывала 35 магазинов.

Ранее Puma анонсировала сокращение 900 рабочих мест до конца следующего года в рамках реструктуризации, направленной на возврат к росту к 2027 году. Puma также будет продавать меньше товаров оптовым продавцам со скидками в США, сосредоточиться на увеличении прямых продаж через собственный вебсайт и магазины.

Об Anta

Anta Sports Products Limited – китайский гигант в сфере спортивной одежды и обуви, основанный в 1991 году в провинции Фуцзянь. Первоначально компания занималась контрактным производством, но со временем перешла к разработке собственных высокотехнологичных товаров и стала официальным поставщиком экипировки для китайской олимпийской сборной.

Сегодня Anta входит в тройку мировых лидеров спортивных брендов по стоимости на азиатском рынке, конкурируя с Nike и Adidas, и имеет более 10 тысяч магазинов в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной Америки.

Anta активно развивается при покупке других брендов, среди которых FILA, Descente и Kolon Sport, а также инвестирует в международные контракты. Компания сотрудничала с известными спортсменами, включая боксера Мэнни Пакьяо и звездами NBA Кевином Гарнеттом и Луисом Сколой.

Помимо основного бренда, группа Anta владеет правами на Fila в Китае и является крупнейшим акционером Puma по состоянию на 2026 год. В 2021 году выручка компании превысила 49 млрд юаней, основную часть прибыли приносят продажи одежды и обуви.